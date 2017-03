Toch celstraf voor moordenaar Els Borst

De nu 41-jarige psychiatrisch patiënt bleef die celstraf eerder bespaard. Bijna een jaar geleden diende zijn zaak voor het eerst voor de rechtbank van Rotterdam. De rechters daar vonden dat Van U. ‘in een parallelle wereld’ lijkt te leven en dus niet toerekeningsvatbaar is. Reden om hem alleen tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en eiste vorige maand in hoger beroep nogmaals dat Van U. ook acht jaar de cel in zou gaan. Het Haagse hof geeft haar gelijk.

Goddelijke opdracht

De 41-jarige Van U. bracht oud-minister van volksgezondheid Els Borst in 2014 om het leven. Hij deed dat, verklaarde hij eerder, omdat hij op zijn zevende een goddelijke opdracht kreeg om degene die verantwoordelijk is voor het Nederlandse euthanasiebeleid om het leven te brengen. De Haagse rechters vinden dat verhaal niet aannemelijk. Euthanasie was tijdens van U.’s jonge jaren, begin jaren tachtig, nog geen belangrijk politiek thema, aldus het hof.

Van U. werd niet opgepakt nadat hij de D66-politica om het leven had gebracht en doodde een jaar later zijn zus Loïs in Rotterdam. De familie van Bart van U. prijst het gerechtshof in Den Haag. In een verklaring liet de familie weten blij te zijn met de uitspraak omdat de rechters hebben ingezien dat Bart wel degelijk 'eilandjes van gezond verstand' heeft.