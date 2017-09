Toastjes van zoete aardappel

Zelf heb ik geen behoefte aan een alternatief voor geroosterd brood, sta anderzijds best open voor nieuwe ontwikkelingen, maar de geroosterde zoete-aardappelplak als ontbijt wil er mij bij niet in. Zelfs niet met een zachtgekookt eitje. Wel heb ik volop geëxperimenteerd met geroosterde plakjes zoete aardappel bij het aperitief. Zolang je zoete aardappels in voorraad hebt (op een koele, donkere plek blijven ze wekenlang goed, leg ze alleen niet in de koelkast), heb je een hapje dat je altijd wel kunt maken met wat je verder in huis hebt.

Lees verder na de advertentie

Ingrediënten Langwerpige zoete aardappelen en garnering geheel naar keuze: zie de suggesties. Bereid eerst de diverse soorten smeersels en beleg voor. Hier een aantal suggesties om van start te gaan, de mogelijkheden zijn onbegrensd.

Suggesties Zachte geitenkaas met reepjes zongedroogde tomaten in olie en grof gemalen zwarte peper. Hazelnootpasta, plakjes banaan en een klein beetje kaneel(suiker). Plakje (gerookte) ham met plakjes verse vijg of met vijgenjam. Zoute boter, dunne plakjes radijs en zwarte peper. Gorgonzola met geraspte appel, gehakte hazelnoten en een drupje honing. Pesto met plakjes tomaat. Aardbeien(jam) met crème fraîche. Guacamole. Of guacamole met miniblokjes tomaat en gehakte koriander.

Bereiding • Schil de zoete aardappelen of schil ze niet, maar boen ze dan goed schoon. • Snijd ze overdwars in ronde plakjes van een kleine centimeter dik. • Kwast ze met een miniem beetje olijfolie in en rooster ze. • Een gril- of tostie-ijzer bleek ons het handigste en snelste hulpmiddel. • Verhit de platen, leg de plakjes zoete aardappel ertussen. • Draai ze na 3-4 minuten een halve slag (vanwege het zwarte ruitpatroontje als u streepjes niet leuk vindt) en rooster ze nog 3-4 minuten (ze blijven zacht van binnen.) • Laat ze afkoelen, bestrooi ze met een miniem beetje zout en smeer/beleg/serveer ze daarna direct.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.