TNO: Al in 2021 komt er meer gas uit het buitenland dan uit eigen bodem

TNO waarschuwt de overheid: snel overstappen op extra volumes buitenlands gas gaat niet zomaar. Investeringen van zeker honderden miljoenen zullen nodig zijn om importgas voor huizen bruikbaar te maken.

De importafhankelijkheid van Nederland komt volgens TNO in beeld, nu Nederland gaswinning afbouwt in het door aardbevingen getergde Groningen. Energiebedrijven speuren weinig naar nieuw gas, in lastige kleine velden in zee. “Dat Nederland importafhankelijk wordt is op zichzelf geen probleem”, zegt TNO-onderzoeker Lucia van Geuns, schrijver van het rapport. Russisch gas is ruim voorradig, maar te afhankelijk zijn van Poetin wil Nederland niet. “Je kunt gas overal vandaan halen”, zegt Van Geuns. “Via buien in de grond, of schepen met vloeibaar gas (LNG).”

Niet altijd bruikbaar Punt is wel, stelt TNO, dat het meeste buitenlandse aardgas niet zomaar in Nederland bruikbaar is. Het is vrijwel altijd van een ander type. Om precies te zijn: niet laagcalorisch maar hoogcalorisch, anders van samenstelling. Apparaten in Nederlandse huizen kunnen alleen draaien op laagcalorisch Groningen-gas. Om meer buitenlands gas geschikt te maken voor Nederland zijn extra stikstofcentrales nodig. Zonder genoeg stikstofcentrales kunnen huishoudens niet koken en stoken op buitenlands gas. Dit geldt ook voor gas uit Groot-Brittannië, waar staatsbedrijf Gasunie, in lijn met EU-beleid voor één energiemarkt, een bestaande buis in zee voor wil opendraaien, om het met nieuwe zuiginstallaties binnen te halen. Industrie en energiecentrales kunnen wel al hoogcalorisch gas gebruiken. Minister Kamp (economische zaken) stelde eerder een besluit over extra stikstofcentrales uit. De geraamde kosten van 500 miljoen tot 1 miljard euro waren hem vooralsnog te gortig. Maar nu Nederland afstevent op een importpositie moet een knoop worden doorgehakt, stelt TNO. Stoppen met aardgas gaat nog niet. “We moeten op termijn van fossiele energie af”, zegt Van Geuns. “Maar aardgas blijft nog lang een rol spelen, ook naast groene energie.” trouw

