Titanengevecht tussen Djokovic en Nadal gaat zaterdag verder in Londen

De beslissing viel pas bij 70-68 in de vijfde set in het voordeel van Isner. Een plaquette aan de muur van baan 18 herinnert aan The Longest Match.

De 33-jarige Amerikaan was vrijdag opnieuw een van de hoofdrolspelers in een partij die de geschiedenisboeken zal ingaan. De halve finale tegen Kevin Anderson werd pas na zes uur en 36 minuten beëindigd. Nooit eerder duurde een partij op het Centre Court van Wimbledon zo lang en het was Anderson die blij maar dodelijk vermoeid als winnaar uit de strijd kwam: 7-6 (6), 6-7 (7), 6-7 (9), 6-4 en 26-24.

De tegenstander van Anderson in de finale is nog niet bekend. Na uren wachten konden Rafael Nadal en Novak Djokovic pas in de avonduren beginnen aan hun halve finale. Het dak boven het Centre Court was inmiddels gesloten, maar de wedstrijd kon niet worden uitgespeeld. Na de installatie van het dak was de All England Club met de plaatselijke autoriteiten overeengekomen dat er na 23.00 uur niet meer getennist mocht worden. Dit om de rust van de bewoners in de sjieke wijk in het zuid-westen van Londen te respecteren. Geen overlast van verkeer en voetgangers op weg naar het metrostation Southfields.

Na zijn overwinning in de uit­put­tings­slag met Isner had Anderson niet meer de energie om zijn overwinning uitbundig te vieren

En dus moeten Nadal en Djokovic vandaag weer aan de bak om uit te maken wie in de finale mag aantreden tegen Anderson. Bij de stand 2-1 in sets voor Djokovic werd de partij gestopt. De winnaar van de 52ste confrontatie tussen de Spanjaard en de Serviër begint morgen wel als favoriet aan de eindstrijd tegen Anderson. Nadal verloor in vijf partijen nog nooit van de Zuid-Afrikaan, terwijl Djokovic Anderson op Wimbledon al tweemaal eerder de baas was.

Na zijn overwinning in de uitputtingsslag met Isner had Anderson niet meer de energie om zijn overwinning uitbundig te vieren. Als een moegestreden bokser omhelsde hij de verslagen Isner. Voor de Amerikaan was het niet de eerste keer dat hij in een slopende vijfsetter op Wimbledon moest buigen. In 2015 bijvoorbeeld tegen Marin Cilic (12-10 in de vijfde set) en een jaar later tegen Jo-Wilfried Tsonga (19-17).

Na de partij tussen Isner en Mahut uit 2010 laaide de discussie dat op alle grandslams de vijfde set zou moeten eindigen in een tiebreak, zoals alleen het geval is op de US Open. Maar de All England Club in Londen voelde er niets voor. Dus moesten Isner en Anderson gisteren alle reserves uit hun gepijnigde lichamen persen om uit te maken wie morgen voor het eerst de Wimbledonfinale mocht spelen.

De Serviër Novak Djokovic staat in de vrijdagavond laat afgebroken partij tegen de Spanjaard Rafael Nadal met 2-1 voor. De partij wordt zaterdag voortgezet. De winnaar wordt de tegenstander van Kevin Anderson. © AP

Anderson pleitte na afloop van de partij dat het tijd werd voor maatregelen. Volgens de Zuid-Afrikaan is niemand gebaat bij deze ellenlange wedstrijden, de spelers niet maar ook de toeschouwers niet. Het was voor Anderson de tweede lange vijfsetter op rij. De stunt tegen titelverdediger Roger Federer, donderdag op Court One, nam vier uur en zeventien minuten in beslag.

Het is maar de vraag of de 2.03 meter lange tennisser uit Johannesburg op tijd hersteld is voor de finale van morgen. In 2010 moest Isner na de recordpartij tegen Mahut in de tweede ronde aantreden tegen Thiemo de Bakker. De speler uit Dallas kon nauwelijks lopen, moest een aantal keer op de baan worden gemasseerd en verloor kansloos in drie sets van de Nederlander.

Zoals verwacht trakteerden Anderson en Isner de 15.000 toeschouwers op het Centre Court op een bombardement aan aces. In hun voorgaande vijf partijen hadden zij samen maar liefst 284 aces geslagen, 161 voor Isner en 123 voor Anderson. Gisteren gingen ze er vrolijk mee door. Anderson kwam tot een totaal van 172 en Isner tot 214, een absoluut record in één toernooi.

In de voorlaatste game zorgde Anderson voor een huzarenstukje. Hij viel achter de baseline, maar wist de bal met zijn linkerhand terug te spelen. Hij verdiende het punt en een game later werd hij de eerste Zuid-Afrikaan in de Wimbledonfinale sinds Brian Norton in 1921. Het is voor Anderson nog even afwachten wie zijn opponent in de finale wordt, Nadal of Djokovic.