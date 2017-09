Tippelzone in Utrecht, oké. Maar waar dan?

Een man alleen in een auto hoeft niets te doen om aangesproken te worden, hij hoeft alleen maar even stil te staan. Maar zodra blijkt dat hij niets anders wil dan een gesprekje, is de aandacht vervlogen. Wat ze ervan vindt dat deze tippelzone verplaatst wordt? Een schouderophalen, een geërgerd gebaar - en weg is ze. Het is druk op deze doordeweekse avond, dus liever mikt ze op betalende klanten.

De tippelzone aan de Europalaan in Utrecht bestaat al dertig jaar en niemand neemt er aanstoot aan. Rond deze plek zitten vooral bedrijven en die hebben geen last van wat er 's avonds voor hun deur gebeurt. Maar de komende jaren verrijst hier een nieuwe wijk met zes- tot tienduizend woningen. En daarom moeten de tippelaars weg.

Laat ze tippelen in het Stadskantoor. Daar is 's avonds toch niemand

Tippelen in het Stadskantoor Vorige week maakte het stadsbestuur bekend dat ze voor de nieuwe tippelzone uit twee plekken zal kiezen, deze week konden mensen die rond die plekken wonen of werken hun hart daarover luchten op 'consultatieavonden'. En, niet zo verrassend, niemand staat te juichen. "Laat ze tippelen in het Stadskantoor", roept iemand boos. "Daar is 's avonds toch niemand." Ooit hadden negen steden zo'n tippelzone. Dat leek een goede methode tegen de overlast die met tippelen samenhangt. Vrouwen, meestal verslaafd, pikten verspreid over de stad mannen op. Waar dat gebeurde reden auto's af en aan en de volgende ochtend lagen de condooms en de injectienaalden her en der. Dan liever de sekshandel reguleren: op aangewezen plekken, met medische hulp en maatschappelijk werkers in de buurt. De afwerkplekken aan de Europalaan moeten verdwijnen. Er komt een nieuwe woonwijk.

Mensonterende handel Maar van die negen steden zijn er nog maar vier over. Niet zelden trokken de aangewezen plekken alleen maar extra ellende aan, drugsdealers en vrouwenhandel bijvoorbeeld. Hulp aan vrouwen die 'uit het vak' wilden stappen, sloeg lang niet altijd aan. En veel stadsbestuurders zien tippelen sowieso als mensonterende handel. Utrecht maakt een andere keus. "De tippelzone heeft hier altijd méér dan naar behoren gewerkt", zegt wethouder Victor Everhardt (D66). "Er zijn nu eenmaal mensen die met tippelen hun geld verdienen - tegenwoordig niet alleen verslaafden, trouwens. Dat vraagstuk bestaat, dat verdwijnt niet als je de tippelzone opheft." Utrecht heeft bij de tippelzone een 'huiskamer' ingericht waar de vrouwen (en soms mannen) even pauze kunnen houden en waar hulpverleners en geregeld ook artsen zijn. Wie hier wil tippelen, heeft een vergunning nodig en daarvan zijn er nu 62 uitgegeven. "We weten wie het zijn, we hebben ze in beeld", zegt Everhardt. "Het is een kwetsbare groep, maar als er iets misgaat, hebben we dat snel in de gaten."

Park vol condooms Maar vindt maar eens een nieuwe plek. Een van de mogelijke locaties ligt op een bedrijventerrein in De Meern dat 's avonds bijna uitgestorven is. Maar daarnaast ligt een parkje en dáár weer naast een woonwijk. Voor de consultatieavond, gisteren, hadden zich zoveel mensen gemeld dat er een extra avond nodig is. En al die mensen vrezen een park vol condooms, maken zich zorgen over hun kinderen die 's avonds naar het sportpark fietsen, zijn beducht voor het soort mannen dat op zo'n tippelzone rondrijdt. Wij openen hier binnenkort een klimhal, waar ook kinderen komen. Die moeten straks die hele tippelzone over fietsen, stel je voor Steffen Beemer Ook de tweede plek ligt naast een bedrijventerrein - en ook de ondernemers daar zijn verre van blij. "Wij openen hier binnenkort een klimhal waar ook kinderen komen, ook 's avonds", vertelt Steffen Beemer. "Stel je voor, die kinderen moeten straks die hele tippelzone over fietsen, stel het je voor! Gaan ouders dat toelaten? We hebben tonnen geïnvesteerd, maar ik weet nu al: we gaan failliet." Everhardt hoort het twee avonden lang aan. Alles wordt genoteerd, zegt hij, alles wordt uitgezocht. Maar voor hem staat vast: "De kwetsbare sekswerkers op de tippelzone aan hun lot overlaten, dát is pas mensonterend."

Utrechtse politiek is verdeeld Ja, de tippelzone is geslaagd, en daarmee is ze overbodig geworden. Dat stelt de Utrechtse VVD in een flyertje dat ze tijdens de bijeenkomsten over de nieuwe tippelzone verspreidde. Opvallend, want de VVD maakt deel uit van de coalitie die Utrecht bestuurt (samen met D66, GroenLinks en de SP) en die dus wél een nieuwe tippelzone wil. D66-wethouder Victor Everhardt benadrukte dat hij het standpunt van het hele college verkondigde. Maar steun van de coalitiefracties in de gemeenteraad is daarmee niet verzekerd. De grootste oppositiepartij, de PvdA, zal het collegeplan evenmin steunen: die wil de zone laten voortbestaan waar die nu ligt.

