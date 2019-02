Tip voor astronauten: neem een clown mee op reis naar Mars

Maar dat waren de jaren zestig en ging het om achtdaagse reisjes naar de maan. Nu is het 2019 en wil de Nasa in de nabije toekomst mensen naar Mars sturen. Zo'n reis is andere koek. Astronauten zijn acht maanden onderweg. En is die afstand tot het thuisfront al een zware belasting, ook de communicatie zal stroef verlopen. Een radiobericht komt pas na twintig minuten aan. Niet prettig, als de nood aan de man komt. De Nasa had al eens ontdekt wat er gebeurde als ze in de communicatie met het internationale ruimtestation vijftig seconden vertraging inbouwde.

Dan zijn heldhaftigheid en stalen zenuwen gewenst, maar is het ook prettig als er iemand bij zit die de spanning kan breken. Met een grapje bijvoorbeeld. "Neem daarom een clown mee naar Mars", zei Jeffrey Johnson, een antropoloog van de Universiteit van Florida, op een wetenschapscongres in Washington. 'Silly stuff' is van groot belang in een groep die voor langere tijd in een kleine ruimte is opgesloten.

Johnson had het belang van grappenmakers ontdekt toen hij groepen astronauten bestudeerde die een of twee maanden in een nagebouwd ruimtestation in Texas verbleven. Maar eigenlijk is het een oude wijsheid, zei Johnson in The Guardian. De Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen nam op zijn expeditie naar de Zuidpool de jolige Adolf Lindstrom mee. Voor de broodnodige ontspanning tijdens de lange poolnachten was Adolf van groter belang dan elk ander expeditielid, schreef Amundsen in zijn dagboek.