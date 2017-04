Timmermans dreigt Hongarije voor de rechter te slepen

Vicevoorzitter Frans Timmermans zei woensdag dat er eind deze maand een besluit wordt genomen over de juridische stappen. Het dagelijks bestuur van de EU besprak woensdag de Hongaarse hogeronderwijswet, het asielbeleid, een wetsvoorstel over de financiering van maatschappelijke organisaties en een anti-EU-vragenlijst die de nationalistische regering van premier Victor Orbán onlangs verspreidde.

'We moeten absoluut zeker van onze zaak zijn als we een lidstaat aanpakken' Frans Timmermans

In brede kring wordt betwijfeld of deze maatregelen wel verenigbaar zijn met de waarden waar de EU op is gebaseerd, zegt Timmermans. "We moeten nog veel analyses afronden, we moeten absoluut zeker van onze zaak zijn als we een lidstaat aanpakken." Hongarije is volgens hem in tegenstelling tot Polen wel bereid een dialoog over de rechtstaat te voeren.

Universiteit De laatste tijd heeft Hongarije verschillende besluiten genomen die ophef veroorzaakten. Zo werd onlangs een wet getekend waardoor de prestigieuze Central European University, opgezet door filantroop George Soros, waarschijnlijk moet sluiten. Soros, een overlevende van de holocaust en inmiddels 86, gebruikt zijn miljarden om de democratie te bevorderen in voormalig communistische landen. Hij keert onder andere studiebeurzen uit aan studenten, waaronder premier Orbán zelf, die met een beurs aan de universiteit van Oxford studeerde. Daarnaast sloot Orbán in oktober vorig jaar nog de krant Nepszabadsag, na de publicatie van een aantal verhalen over corruptie in de top van de politiek en in de bankensector. De officiële lezing is dat de krant verlies draaide en daarom moest sluiten, maar journalisten van de krant noemden het een coup.

