Time wil dat Trump nepvoorpagina van de muur haalt

In Mar-a-Lago, het golfresort van president Trump in de staat Florida, hangt een cover van het tijdschrift Time. Boven een foto van Trump staat in kapitalen: ‘Trump is een succes op alle fronten… zelfs tv!’. Ter hoogte van zijn over elkaar geslagen armen: ‘The Apprentice (Trumps televisieprogramma, red.) is een televisiehit!’. Rechtsboven staat de datum: 1 maart 2009. Maar de voorpagina is nep. Er was die dag niet eens een editie van Time. Een dag later wel, maar daar stond niet Trump, maar actrice Kate Winslet op de cover. De streepjescode zou ook niet horen bij het tijdschrift, maar bij karaoke-software.

De president ontvangt in Mar-a-Lago geregeld gasten, zoals de Japanse premier Shinzo Abe. De omslag zou ook in vier andere golfclubs van Trump hebben gehangen. Wie de cover heeft gemaakt en wie die heeft opgehangen, is onbekend. Een woordvoerder van Trump laat weten dat ze niet reageert op het ‘decor’ van de golfclubs van de president.

Het geknutsel kwam aan het licht door de Washington Post. De krant schrijft dat Time bevestigt dat de cover nep is en dat Time aan het team van Trump gevraagd heeft om de covers van de muur te halen.

Eerdere fouten De cover zou ook in een golfclub van Trump in de buurt van Washington hebben gehangen. Op het parcours van deze golfclub liet Trump eerder een gedenkplaat plaatsen, waarop stond dat op die locatie veel Amerikaanse soldaten waren overleden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Volgens historici klopt dat niet en is er tijdens de Burgeroorlog niemand omgekomen op die plek. Trump, die journalisten regelmatig beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws, zei eerder dit jaar tijdens een toespraak bij de CIA dat hij wel veertien of vijftien keer op de cover van Time had gestaan en dat niemand anders zo vaak op de cover had gestaan. Dat was ook niet waar. Trump had volgens Time op dat moment elf keer op de cover gestaan, terwijl Nixon daar vijfenvijftig keer stond.

