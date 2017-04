Tillerson en Lavrov pogen spanning te verminderen

Rusland verbrak de militaire communicatie met de VS vorige week uit woede over een Amerikaanse aanval met kruisraketten op een Syrische luchtmachtbasis.

De Amerikaanse actie was een antwoord op een gasaanval in Syrië, waarbij 89 mensen omkwamen. De VS beschuldigen de Syrische president Assad, die door Rusland wordt gesteund, ervan achter die gasaanval te zitten. Moskou stelt dat het incident in scène is gezet door Syrische rebellen, om een Amerikaanse respons te rechtvaardigen.

'De twee belangrijkste kernmachten van de wereld kunnen zich zo’n relatie niet veroorloven'

In de aanloop naar het overleg liep de spanning verder op. Poetin zei op de Russische tv dat de relatie met de VS sinds het aantreden van president Donald Trump is ‘verslechterd’. En Trump verklaarde op de Amerikaanse tv dat de Russen in de persoon van Assad ‘een beest’ steunen. Maar na de ontmoeting deden minister Tillerson en zijn Russische tegenhanger Lavrov hun best constructief over te komen. Zo hintte Tillerson erop dat Washington geen nieuwe sancties tegen Rusland wil. “Er is een laag niveau van vertrouwen tussen onze landen”, aldus de Amerikaan. “De twee belangrijkste kernmachten van de wereld kunnen zich zo’n relatie niet veroorloven.”

Voordat hij minister werd, was Tillerson topman van olieconcern Ex-xonMobil. Hij bouwde toen een goede band op met Poetin, met wie hij onderhandelde over olie- en gaswinning.

