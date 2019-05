Tilburg stopt met het openbare wifi-netwerk in de binnenstad na privacyfouten

De fouten stapelden zich op rond het ‘gratis’ wifi-netwerk, dat sinds 2015 in de lucht is en dat volgens de gemeente de binnenstad aantrekkelijker moest maken voor bewoners en bezoekers. Zo werden zogeheten mac-adressen ­– dat zijn unieke codes die telefoons uitzenden op zoek naar wifi – verzameld zonder dat daar altijd op de juiste manier toestemming voor was gekregen. Ook zijn gegevens (mac-adressen in combinatie met ­locatiegegevens) twee jaar lang doorverkocht aan ondernemers in de stad. Dat mag niet zomaar volgens de privacywet.

Nu blijkt ook dat twee mensen toegang hadden tot de data terwijl dat voor hun werk niet nodig was. En dat de gegevens werden opgeslagen in een cloud die niet voldoet aan de privacyregels. Zo heeft de gemeente, verantwoordelijk voor een goede ­beveiliging van de data, ‘onvoldoende controle’ over hoe de leverancier van die cloud met de privégegevens omgaat. Een onbevredigende situatie, schrijft het college. En reden om per direct te stoppen met het project.

De AP liet zich eerder al kritisch uit over wat wifi-tracking wordt ­genoemd. Mensen moeten zich onbespied kunnen bewegen door de openbare ruimte, aldus de privacywaakhond. Wifi-tracking mag alleen in ­uitzonderlijke gevallen.

