Tilburg kleurt oranje voor de vijftigste verjaardag van de koning

Het koninklijke gezelschap legt vandaag een speciale route af. Na hun aankomst op het station in Tilburg, lopen ze langs 13 speciale ‘werelden’ die het verhaal van de stad vertellen. Het bezoek eindigt op het Piusplein, waar Tilburgers Guus Meeuwis, Gers Pardoel en Kenny B optreden.

Het is vandaag alweer de derde koningsdag ‘nieuwe stijl’. Willem-Alexander brak drie jaar geleden met de traditie van Beatrix om telkens twee plekken in Nederland te bezoeken. De 'nieuwe stijl' is eigenlijk een combinatie van wat moeder Beatrix deed: het opzoeken van burgers, en wat zijn grootmoeder Juliana deed, die bij paleis Soestdijk een defilé afnam.

De route die het koninklijke gezelschap aflegt in Tilburg. © ANP

Koude Koningsdag Oranjefans kunnen zich vandaag maar beter warm aankleden. Volgens deskundigen wordt het aan zee niet warmer dan negen graden en in het oosten en zuidoosten hooguit twaalf graden. In Tilburg wordt een mix van stapelwolken en zon met kans op een bui verwacht. De temperatuur loopt op tot tien graden maar door de frisse wind ligt de gevoelstemperatuur rond de zes graden. Als het in De Bilt donderdag niet warmer dan 10,7 graden wordt, is deze Koningsdag de koudste koninklijke feestdag sinds 1985. Het koudst was het in 1970 met 8,6 graden, schrijft Weeronline. Koningsnacht heeft in ieder geval wel een record verbroken. Voor het eerst in ruim twintig jaar heeft het in de nacht voor Koningsdag (of voorheen Koninginnedag) weer gevroren. Weeronline spreekt van de eerste officiële koninklijke vorst sinds 1996: in De Bilt daalde de temperatuur tot min 2 graden.

Meer vertrouwen in het koningshuis Willem-Alexander heeft alvast één cadeau voor zijn verjaardag binnen. Uit onderzoek van Ipsos, in opdracht van NOS, blijkt dat het vertrouwen in het koningshuis weer iets is gestegen. Sinds Willem-Alexander koning is, gaat het vertrouwen in de monarchie op en neer. Vorig jaar bereikte dit vertrouwen een dieptepunt: 65 procent stond nog achter de monarchie. Dit jaar steeg het percentage voorzichtig naar 70 procent. In 2013, het jaar van de troonswisseling, was dit nog 78 procent. Ook het vertrouwen in Willem-Alexander nam de laatste jaren geleidelijk af. Dit jaar gaven de ondervraagden de koning een rapportcijfer van 7,6, net iets hoger dan vorig jaar. Koningin Maxima is met een 8 nog steeds het populairste lid van het koningshuis. De meningen zijn verdeeld over de ceremoniële functie die de koning vervult. 34 procent vindt het jammer dat de koning geen rol speelt bij de kabinetsformatie, tegenover 32 procent die dit juist een goede zaak vindt.

