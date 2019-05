Tilburg blundert weer met de privacy van bezoekers van de binnenstad

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Theo Weterings op vragen van de D66-fractie in de gemeenteraad. Die vragen volgden op eerdere berichtgeving in Trouw over hoe Tilburg­­ de informatie over gebruikers van het wifi-netwerk aan onder­nemers­­ in de binnenstad verkocht. Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg­­ betaalde 17.000 euro per jaar voor deze gegevens, die hen inzage geven­­ in bezoekersstromen in de Brabantse stad.

De data die werden verzameld waren locatiegegevens en zogeheten mac-adressen. Dat is een code die een telefoon automatisch uitzendt als het toestel op zoek is naar een wifi-netwerk. Omdat de code uniek is en een telefoon vaak maar door een persoon wordt gebruikt, is het volgens de privacytoezichthouder een persoonsgegeven. Dat betekent dat mac-adressen niet zomaar verzameld mogen worden.

Het wifi-netwerk is een meerwaarde voor mensen die de stad bezoeken, maar het gebruik ervan moet wel zorgvuldig en volgens­­ de pri­va­cy­wet­ge­ving zijn Koen van der Krieken, gemeenteraadslid D66

Definitief stopgezet Toen de gemeente Tilburg daar achterkwam, heeft ze de overeenkomst met de ondernemers eerder dit jaar definitief stopgezet. Overigens werden al sinds april 2017 geen gegevens meer aan de ondernemers doorgestuurd. Nu blijkt dat het verzamelen van mac-adressen van gebruikers van het wifi-netwerk in de binnenstad wel gewoon doorging. Ook van mensen die de gebruikersvoorwaarden hebben bekeken, maar niet geaccepteerd, en van bezoekers die eerder akkoord gingen, maar aan wie bij een herhaalbezoek aan de Tilburgse binnenstad niet opnieuw toestemming werd gevraagd. “Dat is inderdaad tegen de privacywet”, aldus een woordvoerder van de gemeente. D66-raadslid Koen van der Krieken die de vragen stelde, zegt dat hij en zijn collega’s zich nog bezinnen op eventuele volgende stappen. De antwoorden van de burgemeester stellen hem nog niet gerust. “Wij zien het wifi-netwerk in de binnenstad als een meerwaarde voor mensen die de stad bezoeken, maar het gebruik ervan moet wel zorgvuldig en volgens­­ de privacywetgeving zijn.” Volgens Van der Krieken heeft D66 er vanaf de komst van het wifi-netwerk in 2015 op gehamerd dat de gemeente de privacy van gebruikers waarborgt. Dat het college er opnieuw achterkomt dat dat niet het geval is geweest, wekt de indruk dat ze niet goed doorhad wat ze aan het doen was, zegt Van der Krieken. Burgemeester Weterings zegt te onderzoeken hoe het kan dat de gemeente niet op de hoogte was van het opslaan van de mac-adressen. Het systeem is aangepast, waardoor gegevens nu standaard na 24 uur worden verwijderd. Dat is volgens de gemeente de minimale bewaartermijn die de techniek toelaat.

