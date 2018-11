Tijuana weet geen raad meer met de vluchtelingenkaravaan

Aan de noordkant van het tentenkamp in het Benito Juárez sportcomplex in Tijuana, pal op de grens met de Verenigde Staten, is het dringen. Tientallen kleine tentjes staan dicht op elkaar gepropt; de Hondurezen die ze tijdelijk bewonen struikelen soms letterlijk over elkaar. Amper een meter verderop kruipt een grote plas water steeds dichterbij. Het komt van de douches aan de rand van het terrein, die non-stop worden gebruikt; het gebrek aan goede afvoer heeft een deel van het terrein in een modderige bende veranderd.

Twee weken nadat de eerste leden van de Midden-Amerikaanse vluchtelingenkaravaan Tijuana hebben bereikt, is hun tijdelijke opvangplek, een honkbalveld en naburige speeltuin, helemaal vol. Volgens de gemeentelijke autoriteiten van Tijuana worden er inmiddels meer dan 6000 mensen opgevangen. De komende weken en maanden worden nog duizenden nieuwkomers verwacht; nu al neemt het aantal dagelijks met zo’n 100 toe.

We hebben de ervaring en de middelen niet om zoveel mensen ineens op te kunnen vangen. Burgemeester Juan Manuel Gastelúm

Enkele tientallen Hondurezen kunnen er al niet meer bij; ze hebben hun tentjes opgezet buiten het terrein, of slapen op de stoep onder een plastic zeil of slechts enkele dekens, terwijl tientallen anderen er in de rij staan voor medische hulp en voedselhulp.

“Ik denk niet dat er nog meer mensen bij kunnen”, zucht Maria Guillén. Ze staat met haar man en twee dochters in de rij voor het avondeten, dat door mariniers wordt uitgedeeld bij de ingang van het kamp. Met haar familie bereikte ze Tijuana vorige week woensdag, nadat ze twee maanden geleden vertrok uit Colón, een provincie in het noorden van Honduras. “Wij hadden geluk. We waren op tijd om nog een plekje te vinden op het honkbalveld.”

Het steeds hogere aantal Midden-Amerikanen zorgt voor spanningen in Tijuana. De stad in de Noord-Mexicaanse deelstaat Baja California leeft van de grens en migratie, maar inwoners zeggen nog nooit zo’n enorme toestroom te hebben gezien als die van de laatste weken. Vorige week kwam die onrust meermaals tot uitbarsting, toen enkele honderden Tijuanenses woedend tegen de Midden-Amerikanen demonstreerden. Die boosheid werd nog eens versterkt toen afgelopen zondag de Amerikaanse autoriteiten de grens enkele uren afsloten, nadat een groep Hondurezen die probeerde te bestormen.

Te weinig hulpgoederen “Weet je hoeveel het sluiten van de grens onze stad heeft gekost? Meer dan 100 miljoen pesos!”, bromt burgemeester Juan Manuel Gastelúm in zijn kantoor in het stadhuis van Tijuana. “We hebben de ervaring en de middelen niet om zoveel mensen ineens op te kunnen vangen. Ik voorzie flinke problemen als de federale regering niet met een oplossing komt.” De lokale autoriteiten van Tijuana en de Mexicaanse federale regering liggen van meet af aan met elkaar overhoop over zo’n oplossing. Het opvangterrein in het noorden van de stad wordt weliswaar bewaakt door mariniers en federale politie en biedt wat basale medische hulp aan de Midden-Amerikanen, maar volgens Gastelúm is dat al lang niet meer voldoende voor de steeds grotere groep mensen die de stad moet opvangen. “Wij krijgen van de federale regering veel te weinig hulpgoederen voor het terrein”, klaagt hij. De burgemeester zelf werd vorige week nog bekritiseerd door Edgar Corzo van de Nationale Mensenrechtencommissie, nadat hij sommige Midden-Amerikanen ervan had beschuldigd drugs te gebruiken op straat en voor overlast te zorgen. “Geen enkel discriminerend discours is acceptabel”, stelde Corzo. “Wij hebben steeds gezegd dat de migranten in de eerste plaats mensen zijn. We accepteren die uitspraken niet, en zeker niet als ze van een gekozen burgemeester komen.”

Nog maanden wachten De nieuwe regering van Andrés Manuel López Obrador, die morgen als president van Mexico wordt ingezworen, heeft intussen nog niet publiekelijk laten weten hoe ze de vluchtelingencrisis precies wil gaan aanpakken. Marcelo Ebrard, de aanstaande minister van buitenlandse zaken, zei dinsdag nog dat hij verwacht dat de Midden-Amerikanen nog maanden in Tijuana zullen blijven, in afwachting van antwoord van de Amerikaanse autoriteiten op hun asielaanvraag. Op korte termijn zullen de Mexicaanse autoriteiten echter snel beter moeten samenwerken om de toestroom van Midden-Amerikanen in Tijuana adequaat op te kunnen vangen. De federale regering zou inmiddels werken aan het opzetten van een tweede opvangterrein op een plein niet ver van het eerste, maar gisteren stond daar nog geen enkele faciliteit. “Ze zullen moeten opschieten”, zegt burgemeester Gastelúm nors. “Ik denk dat we hoogstens nog een dag of drie door kunnen met het terrein dat we nu hebben.”