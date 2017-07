Tijn kreeg alle handen op elkaar

Op 21 december 2016 maakte Nederland kennis met Tijn Kolsteren. Voor de brievenbus van het Glazen Huis in Breda stond een blond jongetje van zes jaar met rode nagels, friemelend aan zijn winterjas, de hand van papa op zijn schouder. “In mei hebben we te horen gekregen dat Tijn ongeneeslijk ziek is”, zei vader Gerrit tegen heel Nederland. Dit zou Tijns laatste Serious Request zijn, de jaarlijkse inzamelingsactie van radiozender 3FM, en de jongen wilde geld inzamelen voor kinderen met een longontsteking.

Voor een euro zou hij nagels lakken, omdat hij zo van de kleurtjes hield. Het streefbedrag van honderd euro werd duizend euro, toen honderdduizend en binnen twee dagen stond de teller op 1 miljoen euro voor Serious Request. In de dagen voor Kerstmis kreeg de kwakkelende inzamelingsactie een enorme oppepper en Nederland ging gebroederlijk nagellakkend de donkere dagen door.

Van Geert Wilders tot Jesse Klaver en van DJ Tiësto tot zanger Nick Schilder, heel bekend en niet-bekend Nederland stond met gekleurde nagels op Twitter en stortte gul. Voor kinderen met een longontsteking, maar vooral voor Tijn.

Tijn kreeg een tafeltje in het Glazen Huis en lakte door een gat in de muur zwijgend en glimlachend de ene na de andere hand. Burgemeester Paul Depla van Breda kwam langs en gaf de jongen een dag lang de ambtsketting van de stad. Tijn ontmoette de secretaresse en chauffeur van de burgemeester en ging met zijn broertje en ouders naar de kinderboerderij. Een dag later moest hij weer naar het ziekenhuis voor een behandeling.

Na het Glazen Huis, waar Tijns nagellakactie uiteindelijk 2,5 miljoen euro ophaalde, ging het snel slechter met de zesjarige. “Het was voor ons zeer pijnlijk om te moeten zien dat de gezondheid van Tijn tijdens Kerst zienderogen achteruit ging”, schreven zijn ouders eind januari aan 3FM. De jongen had opnieuw bestralingen ondergaan en moest inmiddels voor lange afstanden in een rolstoel zitten.

Disneyland Maar dankzij inzamelingsacties was het hele gezin nog naar Disneyland Parijs geweest, schreef vader Gerrit. “Hoewel er ook een paar moeilijke momenten zijn geweest, hebben wij hoofdzakelijk veel van elkaar kunnen genieten.” Een bezoek aan PSV stond nog op het programma. Toen in februari een planetoïde naar Tijn werd vernoemd, wilden zijn ouders daar vanwege de gezondheid van hun zoon niet meer op reageren. Contact met de pers hielden ze sindsdien af. Doodziek of niet, Tijn wist op de valreep zelfs presentatrice Wendy van Dijk en cabaretier Youp van ’t Hek te verenigen. De twee gingen begin dit jaar nog ruziënd door het leven na een column van Van ’t Hek over de man van Van Dijk, RTL-directeur Erland Galjaard. Eind mei lanceerden ze gezamenlijk ‘Lak. Door Tijn.’, nagellak in zijn vier favoriete kleuren waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Semmy. In het bijbehorende filmpje is Tijn nog te zien. Met rode en gele nagels en kip Noortje op schoot. Van Dijk is al tien jaar ambassadeur van Stichting Semmy, die geld inzamelt om de overlevingskansen van kinderen die net als Tijn hersenstamkanker hebben te vergroten. Het streefbedrag van een miljoen euro, om een robot te kunnen kopen die een nieuwe behandeling mogelijk maakt, werd donderdag gehaald. Vrijdagochtend is de zesjarige Tijn overleden, een week voor zijn zevende verjaardag. Iets meer dan een jaar na zijn diagnose, een dag nadat het benodigde miljoen was binnengehaald. Zangeres Sanne Hans zong het, een dag nadat Tijn en zijn vader bij de brievenbus van het Glazen Huis stonden. Op de markt van Breda. In een rood met witte kersttrui, haar gitaar op schoot. “Je bent een held, een jongen, een eeuwig mooi verhaal.”

Hersenstamkanker Tijn had hersenstamkanker, een diagnose die elk jaar vierhonderd kinderen in Europa krijgen. Gemiddeld zijn zij, net als Tijn, zes jaar oud. Behandeling is niet mogelijk, de meeste kinderen overlijden binnen twee jaar. Omdat de tumor in de hersenstam zit, komen medicijnen niet goed aan en is operatie niet mogelijk. Met de miljoen euro die is opgehaald met de verkoop van nagellak wil Stichting Semmy een robot naar Nederland halen waarmee een zogeheten CED-behandeling mogelijk wordt. Met CED worden medicijnen door middel van heel dunne catheters langzaam in de tumor gebracht. De methode zit nog in de onderzoekfase. De hoop is dat die kinderen een kans geeft hersenstamkanker te overleven.

