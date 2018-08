Tijdens de hitte en de doem lijkt Málaga uitgestorven

Zonnig en warm, dat is onze definitie van mooi weer, maar als dat heel lang aanhoudt sluipt er twijfel binnen, een gevoel van ongemak, neigend naar het onheilspellende.

Een onderzoeker van het KNMI voorspelde dat onheil gisteren. Hij verwacht dat de komende vier jaar op wereldschaal nog ongewoon warm zullen zijn, met hittegolven, droogte, en orkanen.

'Een warme anomalie', noemt hij dat. Ook de hitte van dit jaar had hij voorspeld, en dat is goed voor zijn wetenschappelijke reputatie, zei hij, maar 'intussen is mijn tuin wel naar de klote'.

Op de slaap­ka­mer­vloer lagen dode wespen, maar dat wist u al

In Málaga waar ik met mijn gezin een deel van de zomer doorbracht, kwamen af en toe berichten binnen over het hete lijden in Nederland, waar dijken werden besproeid, bermen en heidevelden in brand vlogen, ophaalbruggen door uitzetting onklaar werden en akkers en weiden vergeelden.

Eerlijk gezegd had ik vooraf juist de hitte in Málaga gevreesd, maar daar bleek de zee koud en de wind verkoelend, al was soms aan de horizon - boven Afrika - een geelbruin zweem zichtbaar van het Saharastof dat richting Atlantische Oceaan werd geblazen.

Ons huurappartement op elf hoog lag aan zee, aan het stadsstrand van Malagueta, en bood uitzicht over de baai en de haven, waar we cruiseschepen, vrachtschepen en veerboten zagen uitvaren en binnenvaren en af en toe een superjacht, zoals dat van de emir van Qatar, een voetbalveld lang, glanzend en spiegelend onder vervaarlijk ogende radarbollen.

Het lag afgemeerd aan een kade met een luxe promenade, met zwarte Mercedessen wachtend, Mercedessen die urenlang stationair draaiden alleen om de airco op peil te houden.

Want natuurlijk had een zomerdag in Zuid-Spanje zijn hete uren, uren waarin ik, niet in het Andalusische ritme passend, juist mijn wandelingen door de stad ondernam. langs schaduwzijden van gevels en via smalle stegen. de zinderende pleinen mijdend.

Op die uren leek de stad uitgestorven, op groepen verdwaasde toeristen na, die buiten onder veel te warme zonneschermen op terrassen in hun paella's prikten. De Malagueños evenwel hadden zich teruggetrokken diep in het interieur van gekoelde restaurants voor een menu del dia. Ieder klimaat vraagt om aanpassingen.

Toen we terugkeerden in Nederland verwachtten we op grond van de mediaberichten een half verkoold en geblakerd land aan te treffen, maar dat viel mee, en ook de tuin was niet naar de klote. Wel oogde alles dorstig, en in het gesloten huis hing in de warmte een zware geur, alsof de muren hadden getranspireerd en niet meer okselfris waren. Op de slaapkamervloer lagen dode wespen, maar dat wist u al.

In de anomalie vertoonde het gazon gele plekken en waren in de schaduw van de hedera vuurrode bosaardbeitjes opgeschoten. Een tweede hittegolf stond op het punt van uitbreken. De buurvrouw, ze is in de tachtig, had ons begroet en oogde broos en aangeslagen. In haar ogen las ik het opkomend onheil - de doem van de hitte.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen.

Wachten op de wespenman Wachten op de wespenman. Tussen twaalf en twee zou hij komen. Hij is nu bijna 13:00 uur. Ik heb de slaapkamer opgeruimd. Maar de dode wespen laten liggen. Die beschouw ik als bewijs.