Tijd om naar het toilet te kunnen zou prettig zijn, aldus het grondpersoneel van KLM

Een kopje koffie en een toiletbezoek na het in- en uitladen van drie vliegtuigen, dat zou prettig zijn, zegt Willem de Jager (58), teamlid grootmateriaal bij KLM. “Maar daar is geen tijd meer voor. Als we de ene kist nog aan het inladen zijn met koffers en vracht, is de volgende al aan het landen.”

De werkdruk is ongezond hoog bij het grondpersoneel van KLM, zo stelt vakbond FNV Luchtvaart na een enquête onder 1024 werknemers. Meer dan zes op de tien respondenten ervaart een hoge werkdruk en kan onvoldoende herstellen na het werk.

Pauze

Bij de afdeling van De Jager ligt dat met 70 procent nog hoger. “Ten opzichte van een jaar of zes geleden doen we 50 procent meer werk, terwijl er het aantal vaste krachten afneemt. Vroeger hadden we nog rustmomenten tussen de vliegtuigen door, maar die pauzes krijgen we nu alleen maar als het werk het toelaat. Of dat nu na twee uur is of pas na vijf uur.”

Sinds 2010 neemt het aantal werknemers op de grond bij KLM gestaag af, terwijl het aantal kilometers dat door passagiers met KLM wordt afgelegd fors is toegenomen. Geen wonder dus dat de werkdruk is gestegen.

Ten opzichte van een jaar of zes geleden doen we 50 procent meer werk, terwijl er het aantal vaste krachten afneemt

De Jager ondervindt op de werkvloer dat steeds meer collega’s het zwaar hebben. “Het ziekteverzuim ligt op 10 procent, wat veel hoger is dan in bijvoorbeeld de bouw. Onder het vaste personeel is sprake van een enorme vergrijzing, waarbij je steeds meer mensen ziet uitstromen naar ander werk.” Voor elke vaste kracht die verdwijnt, komt een uitzendkracht terug. “Maar KLM huurt hen in voor een stuk minder uren. Zo wordt de werkdruk steeds verder opgevoerd.”

De vakbond wil dat KLM op korte termijn de onderbezetting aanpakt, zorgt voor voldoende pauzes en uitzendkrachten die al jaren voor KLM werken een vast contract geeft. Maar ook de politiek en Schiphol moeten in actie komen. Zij moeten zorgen dat er alleen luchtvaartmaatschappijen worden toegelaten op Schiphol die eerlijk concurreren. Dat wil zeggen: geen budgetmaatschappijen die zich niets aantrekken van het Nederlandse arbeidsrecht en geen maatschappijen uit het Midden-Oosten die door hun staten worden gesubsidieerd.