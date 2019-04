Tiger Woods maakt onverwachte comeback met winst van prestigieus Masters toernooi

De voorlaatste major die Woods won was de US Open in 2008, waarna hij te maken kreeg met verschillende persoonlijke en fysieke problemen. Woods scheidde van zijn vrouw en een rugblessure bleef hem – ook na meerdere operaties – parten spelen.

Ondanks zijn rugproblemen wilde Woods de golfsport nog niet vaarwel zeggen. Zijn terugkeer op de green werd meermaals groots aangekondigd, maar al die aandacht leek steeds meer te gaan om de naam van Woods uit vervlogen tijden dan om zijn daadwerkelijke prestaties op de baan.

Twijfel

Ook Woods zelf leek een aantal jaar terug te twijfelen of de winst van een major er nog in zou zitten. Hij hield er rekening mee dat hij nooit meer een wedstrijd zou spelen, zei hij in september 2017. Twee maanden later ging het wat beter en lachte hij bij de start van een toernooi dat hij blij was dat hij überhaupt uit bed kon stappen en zijn golfclub niet meer alleen als kruk hoefde te gebruiken.

In september vorig jaar won hij met de Tour Championship in Atlanta voor het eerst sinds lange tijd weer een toernooi en nu is daar met de Masters dus weer een major bij gekomen, op de plek waar hij 22 jaar eerder zijn eerste major op zijn naam schreef.

Woods heeft nu dus vijftien majors gewonnen. Het record staat op naam van de 79-jarige Jack Nicklaus, die er achttien won. Nadat de carrière van Woods na 2008 in het slop raakte leek Nicklaus zich over zijn record geen zorgen te hoeven maken. Natuurlijk is er nog de voorsprong, maar Woods laat in ieder geval zien dat hij nog altijd niet afgeschreven moet worden.