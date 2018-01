Tientallen vermisten na scheepsongeluk met een olietanker in China

Het ongeluk tussen de olietanker en een Chinees vrachtschip gebeurde ongeveer 300 kilometer ten oosten van Shanghai. Op foto’s van Chinese media is te zien hoe hoge vlammen en dikke zwarte rookwolken opstijgen uit het olieschip dat onder Panamese vlag vaart.

De olietanker was op weg vanuit Iran naar Zuid-Korea en had 136 duizend ton aan olie bij zich. Een deel van de olie is in zee terechtgekomen volgens het Chinese ministerie van Transport. “Door het ongeluk is de olietanker Sanchi in brand gevlogen en is de tanker scheef gezakt. Er is geen contact meer mogelijk met de bemanningsleden aan boord”, laat het ministerie in een verklaring weten.

