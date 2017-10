Tientallen meldingen van seksueel misbruik bij Defensie

Bij leidinggevenden en het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) zijn 23 meldingen binnengekomen, schrijft minister Klaas Dijkhoff van defensie in antwoorden op vragen van D66 en PvdA. Bij de marechaussee waren het er 54. Omdat sommige zaken van het COID werden doorverwezen naar de marechaussee, overlappen deze aantallen elkaar voor een deel.

Lees verder na de advertentie

Het Openbaar Ministerie heeft 39 zaken binnengekregen sinds begin 2012 . Daarvan zijn er 28 geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs en 11 voor de rechter gekomen. Het totaal van 39 ligt hoger dan de 20 die de marechaussee heeft overgedragen aan het OM. Voor de vervolging van zedendelicten is aangifte niet nodig.

Volgens Defensie komt seksueel misbruik in de krijgsmacht voor, maar doet de organisatie er veel aan om dit tegen te gaan. Deze week nog werd een dertigjarige militair veroordeeld wegens seksueel misbruik van een vrouwelijke collega die op dat moment sliep, vorig jaar oktober in een kazerne. In deze zaak deed de vrouw geen aangifte, maar haar commandant wel.

Ook werd deze week bekend dat Defensie alsnog een onderzoek instelt naar de misbruikzaak van ex-militair Ronald Vreeburg, die naar eigen zeggen in 1982 als zeventienjarige door vijf andere soldaten werd belaagd op de Koninklijke Militaire School (KMS) in het Limburgse Weert. Een van hen misbruikte hem seksueel. Toen hij hier melding van maakte, stuurde de leiding hem weg. Zijn belagers werden niet gestraft. Hij vertelde dit verhaal eerder in de Volkskrant.

Het slachtoffer sprak in 2015 over het misbruik met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, een soort ombudsman van het leger. Op aangeboden hulp is de man volgens de minister toen niet ingegaan.

De militaire vakbond VBM maakte naar aanleiding van deze kwestie bekend dat ze wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar mensen terechtkunnen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik bij Defensie.