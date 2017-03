Tientallen doden, vanille-oogst verwoest door cycloon Madagaskar

© AP

De cycloon Enawo raasde vorige week over het eiland voor de Afrikaanse kust. Honderden mensen raakten gewond, en 250.000 inwoners sloegen op de vlucht. Enawo ging gepaard met zware regenval en windsnelheden met uitschieters tot meer dan 225 kilometer per uur, vergelijkbaar met een orkaan van categorie vier. Het duurt lang voor de volledige omvang van de schade duidelijk is, doordat telefoonnetwerken platliggen, waardoor het lastig is in contact te komen met afgelegen gemeenschappen.



Madagaskar is de grootste producent van vanille en zorgt voor de helft van de wereldwijde aanvoer. Bij de cycloon zijn planten verwoest. De verwachting is dat de wereldwijde vanilleprijzen door de storm gaan stijgen, nadat vanillestokjes de afgelopen jaren al steeds duurder werden, zo meldt Reuters. Vorig jaar kostte een kilo vanillebonen 500 dollar per kilo, zes jaar eerder nog 20.



Juist door de oplopende prijzen is de vanilleproductie een populaire bron van inkomsten in Madagaskar. Die valt nu weg voor een groot aantal families. Het grootste deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De oogst vindt pas in juli plaats maar producenten zijn bang dat de onrijpe, door de storm ontwortelde, vanillebonen nu al op de markt gebracht worden waardoor de kwaliteit omlaag gaat.

