Tientallen doden bij gevecht met Boko Haram in Nigera

Militairen en huurlingen van de regering probeerden de medewerkers van oliebedrijf NNPC afgelopen dinsdag al te bevrijden. Bij een vuurgevecht tussen hen en de strijders van Boko Haram zijn de meeste doden gevallen. Een bron betrokken bij de nasleep van de hinderlaag zegt tegen persbureau AFP: “Het aantal doden neemt toe. Er komen nog steeds lichamen binnen.”

De groep van geologen van de Universiteit van Maiduguri en medewerkers van het Nigeriaanse staatsoliebedrijf NNPC zocht naar olie in een gebied bij het Tsjaadmeer. Het team hoopt met nieuwe olievondsten minder afhankelijk te zijn van de zuidelijke Niger Delta-energiecentrale, die vorig jaar werd getroffen door militante aanslagen.

Het Nigeriaanse leger heeft grote gebieden op de terreurgroep heroverd, maar de regio wordt nog geregeld opgeschrikt door aanvallen

In de regio rondom het Tsjaadmeer hebben de aanhangers van Boko Haram de macht. De Nigeriaanse minister van defensie Mansur Ali noemt het natte regenseizoen de oorzaak voor de piek in aanvallen van de terreurorganisatie en het verlies aan gebied in het noordoosten in het afgelopen jaar, aldus persbureau Reuters. "We hebben het gebied minder goed onder controle dan in het droge seizoen."

Boko Haram strijdt in Noordoost-Nigeria en het grensgebied Niger, Tsjaad en Kameroen voor de stichting van een islamitische staat. Door het geweld zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen en zijn meer dan twee miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het Nigeriaanse leger heeft grote gebieden op de terreurgroep heroverd, maar de regio wordt nog geregeld opgeschrikt door aanvallen en zelfmoordaanslagen.

