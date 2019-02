Tientallen doden bij brand in eeuwenoude Bengaalse markt

De brand brak woensdagnacht uit in een gebouw met vier verdiepingen en breidde zich snel uit naar naastgelegen gebouwen. Tientallen personen kwamen in de val te zitten, toen ze er niet slaagden om te vluchten voor de vlammen in door opstoppingen verlamde smalle straatjes.

Lokale media melden dat in het gebouw veel brandbaar materiaal lag opgeslagen en dat de brandweer moeite had om voldoende bluswater aan te voeren naar de wijk Chawkbazar. De brandweer kreeg de brand onder controle na tien uur blussen. De oorzaak is nog niet bekend.

Na uren blussen was de brand pas onder controle. © AP

“Ik hoorde een grote explosie. Ik draaide me om en zag de hele straat in brand vliegen, die vol stond met voertuigen en riksja’s. Er waren overal vlammen”, zei een handelaar uit de wijk, Haji Abdul Kader, tegen persbureau AFP. Hijzelf raakte gewond en zijn winkel werd vernietigd terwijl hij snel een boodschap ging doen. Getuigen zeggen dat er achter elkaar gastanken explodeerden.

Het gebied Chawkbazar is zo’n vierhonderd jaar oud. Boven de winkels, restaurants en magazijnen zijn woningen, gescheiden door steegjes. In 2010 kwamen bij een brand in de wijk 123 mensen om het leven. Na die ramp beloofden autoriteiten dat er strengere veiligheidsmaatregelen zouden komen en dat er geen chemische stoffen meer opgeslagen mochten worden. De Bengaalse autoriteiten kwamen vaker onder vuur te liggen voor ontbrekend toezicht op bouw- en brandveiligheid. In 2013 stortte het textielfabriekscomplex Rana Plaza in, met ruim 1100 doden als gevolg.

