Tientallen doden bij aanslagen op kerken en hotels op Sri Lanka

Bijna 300 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog op.

Lees verder na de advertentie

De ontploffingen vonden plaats tijdens de paasmis in drie kerken in Sri Lanka. Het gaat om de St. Anthonykerk in Kochchikade, de St. Sebastiankerk in Negombo en ze Zionkerk in Batticaloa.

Ook in drie hotels in de hoofdstad Colombo vonden explosies plaats, onder andere bij het Shangri-La hotel en het Kingsbury hotel, populaire bestemmingen onder buitenlandse toeristen. De explosies zouden zo goed als simultaan gebeurd zijn.

Over de achtergrond van de aanslag is nog niets duidelijk. Sri Lanka kent een christelijke minderheid van voornamelijk rooms-katholieken.

Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft via Twitter laten weten de zaak nauwlettend in de gaten te houden. Of er Nederlanders onder de slachtoffers zijn is vooralsnog onduidelijk.

Dit bericht wordt aangevuld