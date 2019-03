Tientallen doden bij aanslagen moskeeën Nieuw-Zeeland

Ardern liet weten dat tien mensen omkwamen in de moskee in de wijk Linwood. Door de aanslag op de moskee bij Hagley Park kwamen dertig mensen om.

Aan het begin van de middag (lokale tijd) drong een schutter de Al Noor moskee in het centrum van Christchurch binnen, terwijl gelovigen bezig waren met het gebed. Ooggetuigen zeggen zeker vijftig schoten te hebben gehoord.

De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd. Ardern zei dat aan voertuigen van de verdachten twee bommen waren bevestigd. Ook zijn er diverse explosieven onschadelijk gemaakt die aan auto’s waren bevestigd. Een van de arrestanten is een Australiër, aldus de Australische premier Scott Morrison. Hij noemde die een rechts-extremistische terrorist.

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben alle moskeeën in Christchurch met klem geadviseerd voorlopig dicht te blijven.

Nieuw-Zeelandse en Britse media melden dat de schutter het bloedbad live heeft gefilmd en gestreamd via Twitter en Facebook. De politie heeft opgeroepen de schokkende beelden niet te delen en probeert de opnames van de sociale media te laten verwijderen.

Tweede schietpartij

Later vond bij een moskee aan Linwood Avenue in Christchurch een andere schietpartij plaats. Politiecommissaris Mike Bush riep mensen in Nieuw-Zeeland op die van plan zijn naar een moskee te gaan om binnen te blijven: “Niemand in het land moet onder geen beding naar een moskee gaan.”

Ooggetuige Mohammed Nazir vertelde tegen lokale media dat hij drie gewonde vrouwen heeft zien liggen in de buurt van de moskee. Minstens acht mensen zouden naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Hij vertelt hoe hij zonder schoenen wegvluchtte van de schoten. Nazir was een van ongeveer 200 mensen die op het moment van de schietpartij in de moskee waren.

Ook Mohan Ibrahim vertelde lokale media hoe hij voor zijn leven rende: “Eerst dachten we dat het een soort elektrisch probleem was maar toen begon iedereen te lopen”. Volgens hem zijn er veel doden en gewonden.

