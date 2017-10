Tienduizenden stakende leraren in het Haagse Zuiderpark

Volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) kwamen zeker zestigduizend basisschoolleerkrachten vanmiddag opdagen op de manifestatie. Het was zo druk dat enkele bussen vanwege de drukte de stad niet meer in kwamen.

Lees verder na de advertentie

Vanuit het hele land kwamen driehonderd bussen vol leerkrachten naar Den Haag. Opgezweept door de meesters van PO in Actie eisen de leraren een hoger salaris en een lagere werkdruk in het basisonderwijs. Toen alle bussen op ongeveer hetzelfde moment Den Haag binnenreden, leidde dat tot een waarschuwing van de verkeersinformatiedienst voor grote drukte op de toegangswegen. Niet alle bussen kwamen de stad binnen, enkele moesten met leerkrachten en al rechtsomkeert maken.

De sfeer in het bomvolle Zuiderpark was gemoedelijk en feestelijk, als een schoolreisje. Leerkrachten swingden mee op muziek van Corry Konings, Diep Triest en Imca Marina, luisterden naar dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin en lieten zich vermaken door cabaretier Dolf Jansen die verheugd vaststelde dat hij nog nooit voor zo'n groot publiek had gestaan.

© ANP

Onderwijsbond CNV deelde tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher' en een van de stakers liep met een bordje met de Loesje-spreuk, 'LERAAR, dat is toch een eerstelijns administratief hulpverlenende allrounder met hands-onmentaliteit DIE LES GEEFT?'

De leerkrachten hadden er zin in vanmiddag, waren gemotiveerd en willen dat er echt iets veranderd in het basisonderwijs. De hoge werkdruk houdt ze meer bezig dan hun salaris. "Ik heb een contract voor veertig uur maar werk elke week vijftig uur", zegt groep 8-leerkracht Bert Ligtenberg uit Rijssen. "De werkdruk is de laatste tien jaar toegenomen."

De Haagse kleuterleerkracht Monica van den Ende heeft altijd al voor de klas willen staan, vertelt ze, "maar ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. In groep 1 komen kinderen al binnen met een taalachterstand. Ik heb 32 leerlingen en altijd te weinig tijd."

Eisen Niet alleen in Den Haag kwamen leerkrachten op deze nationale actiedag samen. Ook in andere steden zijn protestbijeenkomsten geweest. Volgens de Aob waren in Groningen 6000 mensen op de been, ook in Helmond was een alternatieve manifestatie georganiseerd. De leerkrachten eisen 1,4 miljard euro van een nieuw kabinet, 900 miljoen om hun salarissen gelijk te trekken met dat van leerkrachten in het voortgezet onderwijs en 500 miljoen voor verlaging van de werkdruk. Gisteren lekte uit dat dit laatste bedrag in het nieuwe regeerakkoord zou staan. Eerder trok het huidige demissionaire kabinet 270 miljoen euro uit voor salarisverhoging in het primair onderwijs.