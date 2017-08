Tienduizenden geëvacueerd na overstromingen Texas

De autoriteiten hebben de opdracht gegeven in de regio Fort Bend, 55 kilometer ten zuidwesten van Houston, in één klap 55.000 mensen te evacueren. De Brazos River bereikte inmiddels een hoogte van 18 meter, 4,3 meter hoger dan het normale peil. Er zullen meer evacuaties volgen, aangezien de zware regenval in een gebied van 240 kilometer rond Houston voor enorme problemen zorgt.

De verwachting is dat de regen nog enkele dagen zal aanhouden en tot een in Texas ongekende wateroverlast zal leiden. In slechts enkele uren tijd viel gisteren er ruim 355 millimeter, in Nederland is dat de hoeveelheid neerslag die in vier maanden valt.

Slachtoffers

Tot dusver zijn er twee doden gemeld. In Rockport kwam een man om door brand in zijn huis. In West-Houston verdronk een oudere vrouw toen ze probeerde met haar auto de watermassa te trotseren en werd overspoeld.

De gouverneur van Texas waarschuwde gisteren rekening te houden met "nog veel meer, ongelooflijk zware regen".

Verscheidene regio's krijgen ook de komende dagen bakken water over zich heen en mogelijk klaart het pas vrijdag op. De zware regenval is de nasleep van orkaan Harvey, die afgelopen vrijdag begon en inmiddels is afgewaardeerd tot tropische storm, maar nog steeds voor veel neerslag zorgt. Ook waarschuwt het National Hurricane Center in de Verenigde Staten voor tornado’s in Texas en mogelijk ook in de buurstaat Louisiana.

Sommige Texanen slagen erin zich in veiligheid te brengen met hun eigen auto. Vele andere auto's en vrachtwagens zijn onder water komen te staan en werken niet meer. © REUTERS

In Texas zijn 250 (snel)wegen afgesloten door de enorme regenval, met op sommige plekken 65 centimeter regen in korte tijd. Daar kan nog zeker een zelfde hoeveelheid bijkomen. In veel straten van steden en dorpen staat het water soms tot borsthoogte.