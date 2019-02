Tienduizenden Algerijnen gingen dit weekend de straat op voor zeldzaam protest tegen herverkiezing van president Bouteflika

President Bouteflika regeert al twintig jaar, maar kampt sinds 2013 met een kwakkelende gezondheid. Hij kreeg een beroerte, en sindsdien is hij nauwelijks nog in het openbaar waargenomen, en heeft hij geen toespraken meer gegeven. Toch is hij kandidaat bij de presidentsverkiezingen op 18 april. En de verwachting is dat hij deze met gemak zal winnen. Hij is immers de kandidaat van de FLN: de partij die Algerije sinds de onafhankelijk in 1962 met strakke hand regeert.

De tegenstanders van Bouteflika zeggen dat de president aan de leiband loopt van zijn adviseurs. Hij heeft zelf nog niet gereageerd op de protesten. De autoriteiten meldden dat hij deze week naar Zwitserland gaat voor een medisch onderzoek.

De demonstranten riepen om het vertrek van Bouteflika. De oproerpolitie beantwoordde dat met traangas. In sommige gebieden zou het internet zijn afgesloten.

Instabiliteit De Algerijnse regering probeert de gemoederen ondertussen te bedaren. Staatsmedia wijzen burgers op de gevaren van verandering, en lazen een brief voor uit naam van Bouteflika waarin stond: ‘Continuïet is de beste optie voor Algerije’. Daarbij refereerden ze niet alleen aan de instabiliteit in de regio als gevolg van de Arabische Lente, maar ook aan Algerije’s recente geschiedenis. In 1991 brak een opstand uit tegen de regering, nadat islamisten op het punt stonden om aan de macht te komen via verkiezingen en de regering de uitslag annuleerde. Bij die strijd vielen tussen de 150.000 en 200.000 doden. De opstand eindigde in 1999, hetzelfde jaar dat Bouteflika aan de macht kwam. Sindsdien bleef Algerije instabiliteit bespaard, maar boekte het geen vooruitgang. FLN-leider Moad Bouchareb waarschuwde de demonstranten: “Tegen hen die dromen van verandering, zeg ik: ‘Droom lekker verder’.” Ook de leider van de machtige vakbond UGTA had geen goed woord over voor de demonstranten: “Willen jullie dat Algerije teruggaat naar de jaren van bloed en tranen?”

