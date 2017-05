Tiende staking op rij bij Holland Casino

Geen roulette, poker of blackjack gisteren in de Holland Casino’s van Groningen en Leeuwarden. De werknemers van het staatsbedrijf staakten. In Enschede voerde het personeel eveneens actie. Ze willen meer loon en meer zekerheid nu de staatsonderneming in de verkoop gaat.

Bijna elk jaar verdient de Nederlandse overheid een extra zakcentje aan Holland Casino bovenop geïnde kansspelbelasting. Het bedrijf boekte in 2016 een winst van 74 miljoen euro. Het jaar daarvoor was goed voor bijna 71 miljoen. Nagenoeg die hele poet gaat naar de overheid. Toch gaat Holland Casino in de verkoop. Tot ongenoegen van de vakbonden.

De bonden eisen 12,5 procent loonsverhoging verdeeld over vijf jaar. Holland Casino wil niet verder gaan dan 6 procent

Die zijn bang dat privatisering leidt tot onzekerheid. De onderhandelingen over de nieuwe arbeidsovereenkomst lopen al ruim een jaar en zitten muurvast. Op 14 april besloten de betrokken vakbonden FNV, ABC en De Unie over te gaan op acties.

Gisteren legden werknemers voor de tiende maal het werk neer. Het was de eerste keer dat een aantal vestigingen de hele dag op slot ging.

Dat is veel te weinig, betoogt onderhandelaar van De Unie Huug Brinkers. “Het bestuur wil beknibbelen op verlofdagen en zo die loonsverhoging terugverdienen”, zegt de onderhandelaar. “Bovendien heeft het personeel de afgelopen jaren al 10 procent loon ingeleverd.”

Holland Casino kende een aantal slechte jaren. Het dieptepunt werd bereikt in 2013. Toen leed het gokbedrijf ruim 22 miljoen euro verlies. Sinds die aderlating is er flink bezuinigd en verloren bijna 1000 werknemers hun baan, aldus Brinkers. Op dit moment werken nog zo’n 3000 mensen in de veertien gokpaleizen. Die gaan een onzekere toekomst tegemoet.

Want als het aan het demissionaire kabinet ligt, wordt het staatsbedrijf verkocht. De overheid is van mening dat het bestieren van een gokimperium niet haar taak is. Daar komt bij dat de Europese Commissie niet blij is met het gokmonopolie van de Nederlandse staat. De markt moet open. Concurrentie moet mogelijk zijn.

Daarom worden tien vestigingen aan één koper verkocht, gaan de vier overige filialen los van elkaar onder de hamer en geeft het kabinet een vergunning af voor twee nieuwe gokpaleizen. De Tweede Kamer heeft zijn fiat reeds gegeven. De Eerste Kamer nog niet.

CAO-onderhandelingen De mogelijke verkoop bemoeilijkt de CAO-onderhandelingen. Brinkers beschuldigt Holland Casino de verkoopprijs op te willen krikken door de kosten te drukken. De onderhandelaar wil voor verkoop een nieuwe CAO: “We willen een nieuwe overeenkomst die voor alle casino’s geldt, ongeacht de eigenaar. Een race naar de bodem voor wat betreft arbeidsvoorwaarden moeten we voorkomen.” Wie vandaag een Holland Casino binnenwandelt, ziet doorgaans louter grijze haren. Jonge gokkers vinden bevrediging op het internet Holland Casino zegt in een reactie open te staan voor verdere onderhandelingen. De aantijgingen van Brinkers over het drukken van de kosten noemt het bedrijf grote onzin. “De onderhandelingen staan los van een eventuele verkoop.” De koper van het staatsbedrijf heeft in elk geval genoeg werk te verrichten. Wie vandaag een Holland Casino binnenwandelt, ziet doorgaans louter grijze haren. Jonge gokkers vinden bevrediging op het internet. Vervelend voor Holland Casino is dat gokken via internet in Nederland eigenlijk verboden is. Veel online aanbieders laten zich daaraan niets gelegen liggen. En de Nederlandse Kansspelautoriteit maakt wel jacht op online aanbieders, maar kan niet voorkomen dat naar verluidt jaarlijks 400.000 Nederlanders een gokje wagen op het web. Waarschijnlijk wordt in de tweede helft van dit jaar de Wet op de kansspelen gewijzigd. Daarna is online gokken in Nederland legaal, ook voor Holland Casino. Ook hier is het finale oordeel aan de Senaat. Brinkers twijfelt niet dat tegen die tijd in ieder geval een nieuwe overeenkomst is afgesloten. “Want deze storm gaat niet meer liggen.”

