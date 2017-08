Tien vermisten bij aanvaring Amerikaans marineschip en olietanker

Vier gewonden zijn per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Singapore, meldde de commandant van de Amerikaanse Zevende Vloot. Zij hebben geen levensbedreigende verwondingen. Een vijfde gewonde hoefde niet naar het ziekenhuis.

Op de plaats van de scheepsbotsing in de Straat van Malakka ten oosten van Singapore is een grote zoek- en reddingsoperatie naar de vermisten gaande. Diverse schepen en reddingshelikopters verlenen assistentie. De torpedobootjager vaart op eigen kracht naar de marinebasis in Singapore.

Geen olielek De met geleide raketten uitgeruste torpedobootjager werd vanochtend vroeg lokale tijd geraakt door de 183 meter lange tanker Alnic MC. De Alnic liep lichte schade op maar heeft volgens de autoriteiten geen olie verloren. Het marineschip was op weg naar Singapore. De Amerikaanse president Donald Trump liet na de aanvaring via Twitter weten dat zijn gedachten en gebeden bij de bemanning van het marineschip zijn. De USS John McCain is vernoemd naar de grootvader en vader van senator John McCain, beide admiraals in de Amerikaanse marine. De bekende Republikeinse senator schreef op Twitter, mede namens zijn echtgenote: 'Cindy en ik bidden voor de marinemensen aan boord van de USS John S. McCain - we waarderen het werk van de betrokkenen bij de reddingsoperatie'.

Eerder incident Twee maanden geleden was er ook al een botsing tussen een Amerikaans marineschip en een koopvaardijschip. Toen kwam de USS Fitzgerald voor de kust van Japan in aanvaring met een Filipijns containerschip. Het schip was aan stuurboordzijde zo zwaar beschadigd dat het bijna zonk. Zeven opvarenden van de torpedobootjager kwamen om het leven doordat de hutten waar zij lagen te slapen onder water liepen. De drie hoogste officieren zijn vorige week disciplinair gestraft wegens 'ernstige fouten', onder wie de kapitein. Zij zijn ontheven van het commando en van het schip gehaald.

