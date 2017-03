Tien miljoen voor hongersnood in Afrika en grote actiedag op komst

De Verenigde Naties noemen het de ‘ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog’. Door extreme droogte worden twintig miljoen mensen in Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Noordoost-Nigeria met hongersnood bedreigd. De samenwerkende hulporganisaties in Nederland zijn twee weken bezig geld in te zamelen op Giro555.

Lees verder na de advertentie

Dit is geen 'eigen schuld dikke bult', het gaat hier om slachtoffers van kli­maat­ver­an­de­ring

Hoe loopt de actie? Farah Karimi, actievoorzitter van Giro555, noemt de campagne een succes: “De teller stond vrijdag op tien miljoen. Minister van ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen droeg twee miljoen bij, de rest komt van bedrijven en particulieren. Dat het geen gemakkelijke opgave zou worden, wisten we. Door de verkiezingen was de aandacht beperkt. De response is tot nu toe boven verwachting. Dat zoveel mensen geven is hartverwarmend.”

Geven mensen even gul als bij eerdere rampen? Karimi: “Rampen kan je niet vergelijken. Bij een grote aardbeving, zoals in Haïti waar in een paar seconden enorme verwoestingen worden aangericht, geven Nederlanders snel en veel. Moeilijker is het als een ramp zich langzaam ontwikkelt of ontstaat door conflict. De response in de eerste dagen is beter dan de actie voor de vluchtelingen uit Syrië of voor ebola. Dat zegt wel wat. Het is onacceptabel dat mensen in deze tijd nog doodgaan van de honger. Dat is niet te bevatten.” We hopen dat de Nederlandse bevolking een bijdrage wil leveren

Waarom is er weer hongersnood in Afrika? Karimi: “Het is anders dan de hongersnood van de jaren ’80. Door klimaatverandering zijn de regenseizoenen niet meer voorspelbaar. Extreme droogte wisselt extreme regenval af. In sommige regio’s zijn ook conflicten aan de gang. In Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Noordoost-Nigeria dreigt hongersnood. Ook in omliggende landen is voedsel nodig vanwege de vluchtelingenstroom die de grens oversteekt. Alle organisaties die aangesloten zijn bij Giro555 geven in deze landen noodhulp zoals voedsel, water, sanitatie en medische hulp. We hopen dat de Nederlandse bevolking een bijdrage wil leveren.”

Wat moet er gebeuren om een publieksactie succesvol te maken? Of een publieksactie lukt hangt ervan af of Nederland de omvang van de ramp kent, zegt Theo Schuyt, hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Beelden van de ramp moeten mensen voortdurend bereiken via verschillende kanalen. Hongerende kinderen treffen iedereen in de ogen. Ten tweede, de oorzaak moet duidelijk zijn. Mensen geven wel bij een natuurramp, maar niet bij conflicten. Dit zijn slachtoffers van klimaatverandering, ‘eigen schuld dikke bult’ is hier niet van toepassing. Ook belangrijk is dat Hilversum een tv-avond houdt. Dan sluiten bedrijven zich aan, kinderen gaan langs de deuren, mensen halen in eigen kring geld op. Dat werkt het best.”

Reageert het publiek niet cynisch op ‘weer’ honger in Afrika? Schuyt: “Welnee. Als je al de bovengenoemde punten toepast in een actie, en als mensen beelden van de ramp zien, trekt Nederland ook dit keer de portemonnee.” Symbolen en iconen doen het ook goed, zoals de sterren van Band Aid die in de jaren ’80 zongen. Dat heeft een stimulerend effect. Dit soort ‘toeters en bellen’ zijn altijd goed, maar niet noodzakelijk.”

Wat kan Nederland de komende tijd tegemoet zien? Farah Karimi, van Giro555: “We bouwen de actie langzaam op. Tussen 25 en 29 maart gaat het meeste gebeuren. Dan houden we ‘vijf dagen voor Giro555’. Wij hopen dat scholen, sportclubs, restaurants en bedrijven acties opzetten om geld in te zamelen. Op 29 maart wordt een nationale slotdag die op radio en tv wordt uitgezonden.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.