Tien en vijftien jaar cel voor mislukte liquidaties in Amsterdam

O. en drie handlangers werd in februari 2015 gearresteerd tijdens een spectaculaire actie van de politie in Amsterdam-West. Zij waren op weg om een criminele rivaal te liquideren. In de door de politie klemgereden auto werden zware wapens gevonden. De veroordeling van O. geldt ook zijn betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op crimineel Chahid Yakhlaf (27), in november 2014 in Almere. Die aanslag overleefde hij, maar later werd hij alsnog geliquideerd.

Lees verder na de advertentie