Tien doden bij flatbrand in Parijs, mogelijk opzet

Met man en macht is de brandweer in Parijs bezig geweest de brand onder controle te krijgen, na zes uur blussen met ruim tweehonderd man lukte dat eindelijk. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar de politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken.

© AFP

Rond 01.00 uur brak de brand uit in het pand in het welgestelde 16e arrondissement. Het is vlakbij het Bois de Boulogne, en in de buurt van het Roland Garros-tennisstadion en het voetbalstadion van Paris Saint Germain.

Mensen moesten van het dak worden gered en naastgelegen panden werden ontruimd. Ongeveer vijftig mensen werden door de vlammenzee ingesloten maar konden met ladders in veiligheid worden gebracht. Rond zes uur in de ochtend hadden de brandweerlieden het vuur onder controle.

De politie heeft een 41-jarige bewoonster met psychische problemen gearresteerd, meldde Franse media. Ze wordt verdacht van brandstichting. Bij de bestrijding van de vuurzee zijn zeker tweehonderd brandweerlieden betrokken geweest, meldden Franse media. Drie van hen raakten gewond.

Openbaar aanklager Remy Heitz vertelde aan verslaggevers dat er kwade opzet vermoed wordt, hoewel hij daarbij aantekende dat het onderzoek pas zojuist is begonnen. “Het is nog te vroeg om iets over de oorzaak van de brand te zeggen.”

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zei in een reactie dat heel de stad rouwt. De hele wijk, vlakbij de Port d’Auteuil en bekende parken, een renbaan en sportstadions zoals dat van Roland-Garros, is afgesloten volgens plaatselijke media. De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, is ook naar de plek des onheils gegaan.