Thuiszorgbedrijf Joost Zorgt stevent af op faillissement

Het doek lijkt te vallen voor thuiszorgorganisatie Joost Zorgt. Vandaag spreekt oprichter Joost Nauta, die zelf vanwege een spierziekte 24 uur per dag hulp nodig heeft, met Zilveren Kruis over een grote som geld die de verzekeraar nog te goed heeft van zijn zorgbedrijf. Nauta bevestigt na vragen van Trouw dat het einde van zijn bedrijf dichtbij lijkt. Zilveren Kruis laat weten dat het momenteel geen geld overmaakt aan Joost Zorgt.

Joost Zorgt werd in 2006 opgericht door Nauta uit onvrede over de zorg die hij zelf kreeg. Nauta heeft de spierziekte SMA, waardoor hij alleen twee vingers kan bewegen en in een rolstoel zit. Zijn zorgbedrijf biedt op dit moment ‘passende zorg’ aan ongeveer 450 mensen in Nederland. Daarvan ontvangen 250 mensen net als Nauta voortdurend intensieve zorg. Die mensen leven zelfstandig, maar hebben wel elke dag hulp nodig.

Binnen het concept van Joost Zorgt hebben patiënten vaste begeleiders met wie ze een band opbouwen. Er werken bij het bedrijf daarom ongeveer net zo veel mensen als dat er patiënten zijn. Een kleine tweehonderd mensen zijn vast in dienst, ongeveer even zo veel werken via een zzp-constructie voor het bedrijf.

Conflicten

Nauta stelt dat hij sinds 2015 een conflict heeft met Zilveren Kruis over de declaratie van zorg. Hij erkent dat zijn bedrijf eigenlijk meer zorg levert dan wordt vergoed, en te laat is meegegaan in de veranderingen die passen bij de manier waarop zorg in Nederland wordt betaald. Naast dit ‘conflict’ eist Nauta via een rechtszaak 1,7 miljoen euro van een voormalig zakenpartner uit Amsterdam. Die vordering staat al voor 600.000 euro in de boeken, maar het is de vraag of Joost Zorgt dit geld ooit krijgt.

Door deze conflicten gaat het al langer slecht met Joost Zorgt. Het bedrijf zit diep in de schulden en had aan het eind van 2017 een negatief eigen vermogen van bijna een miljoen euro. Dat betekent dat een bedrijf technisch failliet is. De accountant van het bedrijf gaf in zijn advies al aan dat er twijfels zijn over de continuïteit van het zorgbedrijf. Uiteindelijk is het aan schuldeisers om een faillissement af te dwingen bij de rechter.

Vanwege zijn visie en persoonlijke situatie is Joost Nauta een bekend gezicht in het Nederlandse zorglandschap. Hij spreek geregeld voor groepen en congressen en verscheen veel in de media. Eind januari ging zijn film ‘Joost’ in première op het International Film Festival. Die film gaat over zijn eigen beperking en de strijd die hij heeft binnen zijn bedrijf.