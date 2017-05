Thuisstad Rotterdam bereidt zich voor op volksfeest

Een kampioenschap van Feyenoord zonder Coolsingel kan niet. Maar aan een volksfeest met honderdduizenden mensen, middenin Rotterdam, kleven risico's. Het stadsbestuur is de massale rellen tijdens de huldiging van 1999 nog niet vergeten.

Daarom pakt burgemeester Ahmed Aboutaleb het anders aan dan toen. Tot 1999 werd Feyenoord direct na de kampioenswedstrijd op zondag gehuldigd. Dit jaar zal de huldiging, mits Feyenoord zondag bij stadsgenoot Excelsior kampioen wordt, op maandag zijn. Aboutaleb deed daar goede ervaringen mee op toen Feyenoord vorig jaar de KNVB-beker won.

Een landskampioenschap is een paar maten groter. Rotterdam hunkert al achttien jaar naar de titel. Als Feyenoord die eindelijk wint, zal dat heel veel losmaken in de stad en daarbuiten. De gemeente houdt daarom rekening met allerlei scenario's, met mogelijk honderdduizenden bezoekers, verspreid over twee dagen.

Allereerst zondag: Feyenoord speelt om half 3 zijn kampioenswedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion, zoals het onderkomen van Excelsior sinds deze week heet. Het kleinste stadion van de Eredivisie, dat plaats biedt aan vierduizend man. Om het stadion wordt een ring van containers neergezet, zodat enthousiaste Feyenoordsupporters niet te dichtbij kunnen komen.

Omdat veel meer supporters Feyenoord kampioen willen zien worden, staan er zondag in De Kuip grote schermen opgesteld. 30.000 supporters kunnen meekijken. Bij een kampioenschap worden de spelers vanuit Kralingen zo snel mogelijk in een bus over de Van Brienenoordbrug naar De Kuip gereden, waar ze de schaal uitgereikt krijgen door Jerzy Dudek, de keeper van het team dat in 1999 landskampioen werd.

Als de uitreiking erop zit, moet de politie het feest in de binnenstad in goede banen te leiden. Vooral rond het Stadhuisplein zal het heel druk worden. Tot 11 uur 's avonds, dan moeten de kroegen daar sluiten. De Coolsingel wordt dan omgebouwd tot evenemententerrein voor de huldiging. Andere kroegen in de stad kunnen openblijven. Aboutaleb behoudt zich het recht voor de huldiging op maandag af te gelasten, als er zondag in de stad ongeregeldheden zijn.

De huldiging is om twaalf uur op de Coolsingel. Er komen waarschijnlijk meer dan 100.000 mensen op af. De Coolsingel en het Stadhuisplein worden onderverdeeld in vakken om gedrang te voorkomen. Voor wie er niet bij past, staan op de Binnenrotte, bij de Markthal, grote schermen. De Markthal zelf, en andere winkels in de binnenstad zijn dicht.

Vrijdag maakte de gemeente bekend dat scholieren zonder problemen de huldiging kunnen bijwonen. Scholen mogen leerlingen extra vrije uren gunnen bij 'gewichtige omstandigheden'. Volgens wethouder Hugo de Jonge is een huldiging van Feyenoord zo'n omstandigheid.

Rotterdam bereidt zich voor op het eerste kampioenschap van Feyenoord sinds 1999. Maar eerst moet Excelsior worden verslagen.

Om het stadion van Excelsior is een ring van containers neergezet, zodat enthousiaste Feyenoordsupporters niet te dichtbij kunnen komen. © ANP

