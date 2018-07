Thomas wint opnieuw, Kruijswijk bekroont indrukwekkende solo niet

Thomas verpestte een Nederlands feestje op de bekende Alpe d'Huez. Lang leek het er op dat Steven Kruijswijk de dagzege ging pakken én goede zaken zou doen in het algemeen klassement. Hij zou met de dagwinst in de voetsporen zijn getreden van Gert-Jan Theunisse, die in 1989 als laatste Nederlander als eerste boven kwam op Alpe d'Huez.

Aan de voet van de Croix-de-fer reed Kruijswijk weg en bouwde een ruime voorsprong op. De 31-jarige Brabander reed meer dan zeventig kilometer alleen op kop, maar werd vier kilometer voor de eindstreep op de Alpe d'Huez ingerekend door een groep met favorieten voor de eindzege, onder wie Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin en Romain Bardet.

In de eindsprint die volgde finishte Thomas twee seconden eerder dan Dumoulin. Bardet gaf drie seconden toe op de winnaar en titelverdediger Chris Froome vier. Na de drie etappes in de Alpen koestert Thomas een voorsprong van 1.39 op zijn ploeggenoot Froome. Dumoulin staat derde, op 1.50. De Limburger deed aan de finish geen moeite zijn teleurstelling te verbergen. Dumoulin verweet zichzelf dat hij vlak voor de sprint een schakelfoutje maakte.

Aanval

Kruijswijk nam zichzelf niets kwalijk, zei hij na afloop. De Brabander ging samen met 25 andere renners in de aanval op de Col de Madeleine, de eerste van drie bergen van de buitencategorie. Hij had aanvankelijk gezelschap van zijn ploeggenoot Robert Gesink, Laurens Ten Dam en Marco Minnaard. Maar voor de Brabander die twee jaar geleden nog dicht bij de eindzege van de Giro was, ging het allemaal te langzaam. "Het is niet gelukt, maar ik hou er wel van om zo te koersen", zei Kruijswijk, die twee plaatsen in het algemeen klassement moest toegeven en nu achtste staat.

Dylan Groenewegen stapte af in de etappe van donderdag. De Amsterdamse sprinter, die al twee Touretappes won deze editie, had te veel last van de gevolgen van een valpartij zondag in de kasseienrit. Ook erkende sprinters als Fernando Gaviria en André Greipel haalden de finish niet. Mark Cavendish en Marcel Kittel overschreden woensdag al de tijdslimiet.

