Thijs H. heeft niets te maken met steekpartij GGZ Maastricht

Donderdag werd bekend dat H., die dinsdag mogelijk twee wandelaars doodde op de Brunssummerheide, in behandeling is of was bij Mondriaan, een grote Limburgse organisatie voor ggz. Ook dat was een mededeling van een woordvoerder van justitie.

In een Maastrichtse locatie van Mondriaan vond de ochtend na het drama op de heide een steekpartij plaats. De aanjager was vermoedelijk een patiënt, die zichzelf en vier anderen verwondde, onder wie twee behandelaars. Het OM onderzocht of er verband is met de gebeurtenissen op de heide, maar dat blijkt niet het geval.

H. wordt ook verdacht van het doden van een 56-jarige vrouw vorige week zaterdag in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Politie en OM hielden ook gisteren hun kaken op elkaar over de stand van het onderzoek. H. zit sinds zijn arrestatie woensdagavond in volledige beperking, wat wil zeggen dat hij alleen met zijn advocaat mag praten, die weer niets mag delen met anderen. Om het evenwicht in de beeldvorming te behouden is dan de afspraak dat ook politie en OM zoveel mogelijk zwijgen.

Wel werd bekend dat de politie op zoek is naar meer informatie over wat er is gebeurt in Den Haag. Agenten houden zaterdag een ‘passantenonderzoek’ in de Scheveningse bosjes. “We zijn op zoek naar extra informatie om te achterhalen wat daar precies heeft plaatsgevonden”, zegt een woordvoerder van de politie. Die hoopt in gesprek te komen met mensen die vaak in het park komen.

