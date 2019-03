Thierry Baudet: Wij worden eindelijk weer de baas in ons eigen land

Voor Thierry Baudet is bij de provinciale verkiezingen niets minder dan “de eerste grote veldslag gewonnen.” In een overwinningspeech die lang op zich liet wachten, belooft hij zijn kiezer dat “wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land. Wij zullen niet rusten tot de democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken.”

In de voorgaande uren waren een paar honderd Forum voor Democratieleden in het chique en bloedhete Hotel Figi in Zeist getuige van de definitieve doorbraak van hun partij. Waarschijnlijk is Forum in één klap de tweede partij in de Eerste Kamer, met tien zetels. In de exitpolls scoort de VVD er twaalf.

Wij zijn naar het front geroepen omdat het moet, omdat het land ons nodig heeft Thierry Baudet

In zijn speech herhaalt Baudet nog maar eens de speerpunten van zijn partij: minder migratie, strengere integratie, meer directe democratie, en een einde aan het klimaatbeleid van het kabinet, in zijn woorden ‘klimaathekserij’. “Wij zijn naar het front geroepen omdat het moet, omdat het land ons nodig heeft.”

Niet de braafste De strijdlustige taal van Baudet wordt met gejuich begroet door de zaal. Net als de woorden van Tweede Kamerlid Theo Hiddema, eerder op de avond. Die leek in zijn toespraak te verwijzen naar de kritiek die hij en Baudet eerder deze week kregen na de aanslag in Utrecht. De partij voerde toen, in tegenstelling tot andere partijen, wél campagne. Hiddema: “Wij zijn puur gekozen op inhoud. Wij zijn nooit gevlucht in het werk van: wie is de braafste kandidaat van het land.” De sfeer in Zeist is de hele avond toch al opgetogen. Gasten worden verwelkomd met een glas prosecco door een gastheer mét Italiaans accent. Vluchtelingen uit Syrië zijn helemaal goed. Economische vluchtelingen: nee. Daar komen vaak problemen van. Rebecca, student bestuurskunde De verwachting vooraf: zeven, acht zetels in de Eerste Kamer. Een enkeling hoopt op meer. “Ik hoop op negen zetels”, zegt Rebecca (20), een student bestuurskunde die niet met haar achternaam in de krant wil. In het verleden voelde ze zich nooit door de politiek aangesproken. Maar toen kwam Forum voor Democratie, en toen voelde ze: dit is mijn partij. Door de strijd voor het referendum, en inmiddels ook door het verzet tegen de Klimaatwet en de beperking van immigratie die de partij wil. “Vluchtelingen uit Syrië zijn helemaal goed. Economische vluchtelingen: nee. Daar komen vaak problemen van.” Dat geluid is vaker te horen tijdens de uitslagenavond. De immigratie moet beperkt, de klimaatmaatregelen die het kabinet wil zijn ‘absurd’. “Ik heb ook een Marokkaanse overbuurman”, zegt Lucien de Graaf uit Driebergen. “Prima, vent, die past zich aan. Maar als ik in Rotterdam of Amsterdam ben, daar hokken ze allemaal bij elkaar. Ik wil niet zeggen dat ik me dat ik me dan angstig voel, maar het voelt wel unheimlich.” © werry crone Dan is het tijd voor de exitpolls. Eerst de provincie Zuid-Holland. Forum voor Democratie is in één klap de grootste. Gejuich, ongeloof. “Ik kan wel huilen!”, klinkt het. Dan blijkt de partij ook in andere, minder voor de hand liggende, provincies tot de grootste te behoren. Dat beeld wordt later bevestigd door exitpoll voor de senaat. Vuisten en champagneglazen gaan de lucht in, verrukt gelach klinkt, mensen vallen elkaar in de armen.

GroenLinks-beleid Nicki Pouw-Verweij, nummer 3 op de lijst in Utrecht, is blij verrast. Hoewel, echt verbaasd is ze toch ook niet. “Ik hoorde op veel plekken de afgelopen tijd dat mensen het helemaal gehad hebben. Ze zien de noodzaak dat het anders moet.” Veel kiezers hebben het gevoel dat er nooit naar hun stem geluisterd wordt, zegt ze. “Die zien dat de VVD in het kabinet nu GroenLinks-beleid aan het uitvoeren is.” Forum voor Democratie, in 2016 opgericht als denktank rond het Oekraïnereferendum, kwam twee jaar geleden met twee zetels in de Tweede Kamer. In één klap is Forum nu een machtsfactor in de Eerste Kamer. Duidelijk is dat Den Haag niet moet doorgaan op de ingeslagen weg Henk Otten, lijsttrekker voor de Eerste Kamer Lijsttrekker Henk Otten voor de Eerste Kamer laat in de loop van de avond weten dat er met Forum best valt te praten, als de coalitie meerderheden zoekt in de senaat. Maar gezien zijn eisenpakket valt het te betwijfelen of het zover komt. De Klimaatwet moet van tafel, de immigratie beperkt en het integratiebeleid moet strenger. “Duidelijk is dat Den Haag niet moet doorgaan op de ingeslagen weg.” Opvallend genoeg wordt er in de zaal ook gejuicht als de PVV verliest in de peilingen, mogelijk omdat kiezers verwachten dat die stemmen bij Forum terechtkomen. “Ik vind de tactiek van de PVV niet goed”, zegt Jasper van Buul uit Rijswijk, die in het verleden wel op Wilders stemde. “De partij heeft zo weinig ambitie en krijgt weinig voor elkaar.” Een stem op de PVV is en stem voor eeuwige oppositie, vindt hij. Forum kan zijn invloed wel aanwenden in de senaat, verwacht Van Buul. “Ik hoop dat Henk Otten daar af en toe zijn bulderende stem zal laten horen en op tafel gaat slaan.” De naam van Rebecca is bij de redactie bekend. Nederland stemde voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Lees hier reportages, de laatste uitslagen en analyses.

