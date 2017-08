Thierry Baudet is meer dan een parodie

Vooral zijn stelling dat Nederland te maken heeft met een partijkartel is ijzersterk en, zo moet met enige spijt geconstateerd worden, gevestigde politieke partijen doen er alles aan te bewijzen dat er grond is voor de stelling.

Overmorgen, op 1 september, begint staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken aan zijn nieuwe baan. Hij wacht het natuurlijk einde van het demissionaire kabinet niet af en wordt op die datum lid van de raad van bestuur van de Nederlandse publieke omroep. Baudet hoeft er niet eens expliciet naar te verwijzen, ook mensen met minder scepsis over de gesloten wereld van politiek en bestuur en de eventuele baantjesjagerij hebben hier zo hun twijfels.

Baudet is de jonge dandy, die het spel lijkt te hebben afgekeken van zijn oudere voorbeeld Theo Hiddema

De tegenwerping in het geval van voormalige PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch dat het toch echt de meerderheid in de gemeenteraad van Arnhem was die hem als burgemeester voordroeg, snijdt in de redenering van Baudet geen hout. Het gaat immers om een kartel van gevestigde partijen die elkaar de bal toespelen. Dat het om lokale politici gaat, doet niets af aan het feit dat het lokale politici zijn van gevestigde partijen, en dus is de benoeming van Marcouch het zoveelste bewijs van het bestaan van een kartel.

De gevestigde politiek doet er desondanks goed aan zich niets gelegen te laten liggen aan de sneer van Baudet. Mooi gevonden en met ongetwijfeld een enorme aantrekkingskracht op mensen die er niet van te overtuigen zijn dat in politiek en bestuur meer overwegingen spelen dan eigenbelang alleen, maar daarmee is alles dan ook wel gezegd. Bestuurlijke ervaring zit nu eenmaal bij de, voorheen, grote partijen en dus is het logisch dat ook in die partijen voor bestuursfuncties wordt gerekruteerd. Bovendien, hoeveel mensen zouden op hun achterste benen staan als Van Dam en Marcouch dergelijke kansen aan zich voorbij zouden laten gaan en zouden gaan genieten van een overigens zeer verdiend wachtgeld?

Forum voor Democratie lijkt, de twee gezichten van de nieuwe partij indachtig, eerder een grap dan een serieuze partij. Baudet is de jonge dandy, die het spel lijkt te hebben afgekeken van zijn oudere voorbeeld Theo Hiddema. Het steenkolenlatijn in de plenaire zaal, de piano die zo nodig naar de werkkamer aan het Binnenhof moest, Forum lijkt meer een parodie op een politieke beweging dan een serieuze uitdaging van het kartel.

Wilders concurrent Niets is echter minder waar. De partij raakt een snaar. Bij jongeren, die, zie de reportage onlangs van collega Romana Abels, Wilders te volks en te ruw vinden. Die bovendien meer onvrede voelen dan de beweerde te grote invloed van de islam alleen. Baudet is daarmee een belangrijke concurrent geworden van Wilders (en uitdager van de gevestigde politiek uiteraard). Er zitten echter genoeg tegenstellingen in zijn beweringen om nog even af te wachten alvorens Forum voor Democratie tot succes te bombarderen. Een hyperliberaal programma dat ten strijde trekt tegen de vruchten van toch vooral een neo-liberale tijdgeest sinds de jaren tachtig. Innerlijke tegenstrijdigheden: elke partij heeft er last van, maar bij Baudet kunnen ze in zijn gezicht ontploffen. De nieuwbakken politicus heeft het over een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking en komt er vooralsnog mee weg, dat die opmerking niet over ras ging, maar over cultuur. Vooruit. Maar hoe lang gaat die vlieger op? Lees hier meer columns van Lex Oomkes

