Thierry Baudet in verlegenheid om ontmoeting met extreem-rechtse denker

Baudet had in oktober een vijf uur durende ontmoeting met deze Jared Taylor. De twee spraken elkaar bij een besloten etentje in een Amsterdams hotel, een paar dagen voordat de extreem-rechtse denker in Rotterdam een lezing zou geven bij de extreem-rechtse Nederlandse organisatie Erkenbrand.

Volgens Forum voor Democratie betekent de ontmoeting niet dat Thierry Baudet de ideeën deelt van de Amerikaanse extreem-rechtse denker. Hij werpt die juist verre van zich, zegt een woordvoerder. "FvD staat voor een open, tolerant, democratisch Nederland". De ontmoeting was door Baudet alleen bedoeld om zich te ‘verdiepen’ in de denkbeelden van Taylor, zegt de partij. "Wij spreken met mensen van links tot rechts, van mainstream tot minder mainstream." De ontmoeting werd onthuld door het online platform De Correspondent.

Toch is Baudet door het uitlekken van de ontmoeting in verlegenheid gebracht. Hij heeft het afgelopen jaar, sinds het begin van zijn campagne om in de Tweede Kamer gekozen te worden, steeds gezegd dat hij 'niets te maken wil hebben' met extreem-rechtse groepen of denkbeelden. Dat deed Baudet nadat hij zelf het nieuws had gehaald met de uitspraak dat ‘de politieke elite het Nederlandse volk probeert homeopathisch te verdunnen met alle andere volken'.