Thierry Baudet bedankt Volendam als eerste

Of het waar is, valt nog te bezien. Maar Thierry Baudet zegt het met net zoveel overtuiging als alle andere dingen die hij zegt: “Zonder de 6,1 procent van de stemmen in Volendam had Forum voor Democratie zijn twee Kamerzetels niet gehaald.” In geen enkele andere gemeente was het percentage stemmers op Baudets partij zó hoog.

Het dorp van Nick en Simon kreeg gisteren het debuutbezoek van het politieke duo dat van plan is wekelijks door het land te toeren: Thierry en Theo. Beiden kwamen ze, min of meer tot hun verrassing, op een Kamerzetel terecht. Hiddema, min of meer de komische sidekick van Baudet: “Nu ben ik dus politicus. Ik kan er ook niks aan doen.”

Dat juist al die stemmen uit Volendam kwamen, had het tweetal nogal verbaasd. Want ze toerden voor de verkiezingen ook al stad en land af, maar juist in Volendam kwamen ze niet. Baudet: “Misschien was dat wel juist een reden.” Want merkwaardig is het wel: die andere nieuwe man op rechts, Jan Roos met zijn VNL, bezocht Volendam wel. Hij haalde er maar twee procent van de stemmen.

De ambities Het is dé gelegenheid om de grote ambities van de partij uit de doeken te doen. Over minder dan een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen: ook daar wil Forum voor Democratie aan meedoen, maar niet noodzakelijkerwijs onder eigen naam. Baudet kijkt voornamelijk naar de Randstad, naar gemeenten waar zijn partij meteen al een flink aantal stemmen haalde. Amsterdam komt in aanmerking, al was het maar omdat het partijkantoor daar zit. Maar een gemeente als Noordwijk ook, en verder denkt Baudet aan samenwerkingsverbanden met al bestaande lokale partijen: Nieuw Elan in Alphen aan de Rijn, of Gemeentebelangen in Pijnacker. 'We hebben een voet tussen de deur, nu gaan we wrikken' “We hebben een voet tussen de deur, nu gaan we wrikken”, zegt Baudet. Hij zal een beweging bouwen terwijl tegelijk via de politiek het nodige bereikt moet worden: de publieke omroep moet minder links, de immigratie een halt toegeroepen, een commissie moet alle schoolboeken gaan doorpluizen op linkse indoctrinatie. In de Tweede Kamer zijn Baudet nu al de schellen van de ogen gevallen, zegt hij in Volendam. De mensen daar zijn, zoals hij vooraf al dacht, “alleen maar bezig met hun eigen baantjes en de baantjes van hun vriendjes. “De coalitie-onderhandelingen leveren iets op waar niemand voor heeft gestemd en de kiezer heeft er vier jaar lang niets meer over te zeggen. Het zal onze taak zijn om de hypocrisie daar te blijven aankaarten. We gaan Nederland laten zien hoe we worden bedonderd.” Het valt niet mee, trouwens. Onlangs, zegt Baudet, zei hij iets bloemrijks over het verlies van Nederlandse waarden. Zijn woorden over ‘homeo¬patische vermenging’ werden uit hun context steeds maar weer herhaald. “Ziet u de parallellen met Pim Fortuyn, hoe Baudet wordt gedemoniseerd?”, vraagt een bezoeker voorzichtig. Hiddema: “De signalen zijn ons niet onbekend. Men volgt de zaken met aandacht, kan ik zeggen. Het maakt de boel er niet prettiger op: Ik heb niks misdaan, maar de mikmak die ik over me heenkrijg is niet leuk.”

