Thiemo de Bakker verliest, maar maakt zich niet te veel zorgen

Vrij droevig. Thiemo de Bakker had niet veel tijd en woorden nodig om zijn spel in de verloren partij tegen Robin Haase te analyseren. De man die twee weken terug nog boven zichzelf uitsteeg in de Davis Cupwedstrijd tegen Frankrijk, liet gisteren in de eerste ronde van het ABN Amrotoernooi zien waarom hij nummer 352 van de wereld is. Vrij droevig, dat was het inderdaad.

Het hoort erbij, zei De Bakker over zijn kansloze nederlaag van tweemaal 6-2 in 54 minuten. Hij had ook geen verklaring voor zijn zwakke optreden tegen Haase, veertien dagen na zijn uitstekende partij tegen de Fransman Adrian Mannarino. "Dat ik er geen pot van kon maken doet pijn", zei De Bakker, "maar aan de andere kant stap ik er ook wel makkelijk overheen."

Meer mis Haase, die vorig jaar in Scheveningen nog verloor van De Bakker, speelde een gedegen partij tegen zijn landgenoot. Volgens de beste Nederlandse tennisser gaf de return de doorslag. "Mijn return was goed, die van Thiemo matig", luidde zijn analyse. Bij De Bakker ging er meer mis dan alleen zijn return. "Ik zat er vanaf het begin niet in en dat heeft Robin goed uitgebuit." De Bakker, in 2010 nummer veertig van de wereld, erkende dat er veel werk aan de winkel is. Hij moet werken aan zijn ranking en dat moet hij doen in kleine toernooien. "Ach, daar zit ik niet mee", zei hij schouderophalend. "Ik moet ergens beginnen en als dat in kleine toernooien is, dan is dat zo." Volgende week speelt De Bakker in Bergamo een Challenger, de eerste divisie van het proftennis. Vooralsnog staat De Bakker er vrijwel alleen voor, een vaste coach heeft hij niet

Ontsnapping uit de kelder Veel tijd om nog iets van zijn eens zo veelbelovend lijkende loopbaan te maken heeft de 29-jarige De Bakker niet. Of hij bezig is aan zijn laatste kans, werd hem gevraagd. "Dat is al jaren zo", antwoordde De Bakker op luchtige toon. "Ik ga niet nog vier jaar rond de 400 staan, dat lijkt mij wel duidelijk. Ik maak me niet zoveel zorgen, ik zie het wel." Toch gelooft De Bakker dat er een ontsnappingsroute is uit de kelder van het proftennis. "Ik heb geen twijfels over mijn kunnen", zei hij, zich wel realiserend dat hij zelden zijn beste tennis laat zien. "Het is een fijn gevoel om zo'n moment mee te maken", referreerde De Bakker aan zijn uitschieter in de Davis Cup. "Dat werkt wel motiverend." Vooralsnog staat De Bakker er vrijwel alleen voor. Een vaste coach heeft hij niet en daar heeft hij volgens eigen zeggen ook geen behoefte aan. Hij vindt het wel oké als er 'hier en daar iemand meegaat'. "Zelf denk ik dat het mentaal goed voor me is om af en toe alleen te zijn. Als ik niks kan maken in de Futures en de Challengers heeft het ook geen zin om iemand mee te nemen."