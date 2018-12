Theresa May: ze staat er nog, maar vraag niet hoe

Een dag nadat ze een vertrouwensstemming in haar eigen fractie overleefde, is de teneur in Britse media dat ze politiek gezien eerder zwaargewond dan springlevend voortstrompelt.

Er zijn uitzonderingen: ‘Keep May and carry on’, schrijft de Metro – Houd May en ga door. Ook de Daily Express richt het vizier op de toekomst: ‘Now let her get on with it’- laat haar nu haar werk afmaken, vrij vertaald, dezelfde voorpaginakop als de Daily Mail koos.

Maar het merendeel van de kranten is minder premier-vriendelijk, met de Daily Mirror met misschien de strengste voorpaginakop. Die vertaalt het best in ‘We krijgen aangeschoten wild met Kerst’, kopte die krant: ‘It’s lame duck for christmas’. In het bijbehorende artikel wordt May ‘verzwakt’ en ‘geslagen’ genoemd en de 117 stemmen die ze tegen kreeg een ‘tranentrekkend’ aantal.

Call it a May De Sun, kampioen van de dubbelzinnige voorpagina’s, noemt May ‘gewond’. Die krant vindt het ‘Time to call it a May’ – een woordspeling op de Britse uitdrukking ‘to call it a day’, die betekent dat iemand het voor gezien houdt. Ook de Daily Telegraph hint alsnog op het vertrek van de eerste minister: ‘Een stem om te blijven, maar wanneer gaat ze?’. In het artikel wordt de nadruk gelegd op het feit dat ze de stemming over het vertrouwen in haar leiderschap weliswaar met tweederde won, maar dat een groot deel van die stemmen afkomstig is van mensen die op de één of andere manier afhankelijk zijn van deze regering, bijvoorbeeld doordat ze zelf in het kabinet zitten. © AFP De Times was het meest beeldend, ‘May krabbelt naar huis’, staat daar op de voorpagina, gevolgd door ‘een gewonde Theresa May trekkebeende naar huis na een vertrouwensstemming gisteren’. Volgens die krant was de marge waarmee ze won een stuk minder groot dan die waarop in Downing Street 10 werd gehoopt. De Guardian wijst erop dat May deze stemming kan hebben overleefd, maar dat hierna een nog grotere uitdaging volgt. Volgende week of in januari moet ze nog haar brexit-deal door het voor een derde vijandige parlement zien te krijgen. “Het is opnieuw zoals al zo vaak tijdens dit premierschap”, zegt de BBC: “Nummer 10 klautert over een top, alleen om dan te ontdekken dat er nog een stijlere achter ligt.”

