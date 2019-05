Theresa May vertrekt: ze wist een onmogelijke opdracht inderdaad niet te volbrengen

De vraag was de afgelopen tijd niet meer of, maar wanneer Theresa May af zou treden als premier van het Verenigd Koninkrijk en leider van de Britse Conservatieve Partij.

Ze zal vooral herinnerd worden als de vrouw die een onmogelijke opdracht inderdaad niet wist te volbrengen. “To deliver brexit”, om brexit door het parlement te loodsen, de zinsnede die ze de afgelopen maanden bij iedere gelegenheid haast mechanisch bleef herhalen, en die ook in de bekendmaking van haar afscheid weer voorbij kwam.

Maar mechanisch was de korte toespraak van vandaag nu eens niet. Terwijl ze haar statement afsloot met de mededeling dat ze vooral ‘dankbaar was dat ze het land waar ik van houd mocht dienen’, werd ze door emoties overmand, en brak haar stem. Met een snik verliet ze daarna het toneel.

Onderhandelingen zonder duidelijke inzet

May had de onmogelijke opdracht in 2016 geërfd van haar voorganger David Cameron, die een referendum over brexit had uitgeschreven, verloren, en daarna van het toneel verdween. Theresa May wist zich daarna, te midden van het geruzie tussen de pro- en anti-Europese facties binnen de Conservatieve Partij, te profileren als een pragmatische kandidaat. Ze was zelf geen voorstander geweest van brexit, maar nu de stembusuitslag er lag, vond ze wel dat die moest worden doorgevoerd, met zo minimaal mogelijke gevolgen voor de Britse economie.

In het Verenigd Koninkrijk bestond echter geen consensus over de vraag hoe zo’n brexit dan zijn beslag moest krijgen: een deel van de Britse politiek wilde een harde brexit, waarbij alle banden met de EU zo radicaal mogelijk werden doorgesneden, een ander deel van de Britse politiek wilde een zachte brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk deel zou blijven profiteren van de interne Europese markt, en weer een ander deel van de Britse politiek wilde helemaal niet uit de EU. Geen van die drie stromingen wist de afgelopen jaren een meerderheid van de Britse politiek of van de publieke opinie voor zich te winnen.

Dat zorgde ervoor dat May de onderhandelingen met EU niet met een duidelijk mandaat inging, maar met twee rigide negatieve voorwaarden, die die moeilijk met elkaar te verenigen waren: het Verenigd Koninkrijk wilde géén deel meer uitmaken van de douane-unie en de interne markt, maar wilde ook niet dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou komen. Het zorgde voor wanhoop bij continentale onderhandelaars, die zich afvroegen wat het Verenigd Koninkrijk dan wél wilde.