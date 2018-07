The Journey van Glen Els: een whisky met de smaak van rookworst

De eerste keer dat ik importeur Dirk van Wanrooij de Duitse whisky Glen Els hoorde aanprijzen, schoot ik direct in de lach. “Dit is whisky met de smaak van rookworst”, zei hij. En hij keek er serieus bij. Heel serieus.

Tot ik de whisky proefde. Ja, de smaak heeft een vleugje rook in zich - maar niet de heftige turfsmaak die Schotse whisky’s, kunnen hebben. De Glen Els is veel subtieler. Ergens in de verte galmt het woord rookworst erin door, of de smaak van gerookt spek. En dat is logisch. Een deel van de gerst die de Duitsers gebruiken, is gedroogd boven een houtvuurtje van beuk en els, en die smaak dringt diep door in het hart van het distillaat.

Het mooie: het hout komt uit de bossen rond de distilleerderij, centraal in Duitsland, in het Harzgebergte. Daar, langs het ondiepe riviertje de Elsbach, besloot Alexander Buchholz in 2002 dat de ouderwetse Duitse branderij van zijn vader Theodor nieuw leven ingeblazen moest worden. Met een verwijzing naar de rivier begon hij Glen Els, dat nu al twaalf jaar exclusieve whisky’s vervaardigt. In Nederland is de drank maar in heel kleine oplages beschikbaar. In een enkele speciaalzaak is-ie te vinden.

De meest verkochte fles van het merk, The Journey, wordt inmiddels in een oplage van 10.000 flessen gemaakt en heeft een vleugje van die typische rooksmaak. Maar het merk heeft zich de laatste jaren meer en meer toegelegd op bijzondere bottelingen, waarbij het gebruik maakt van bijzondere vaten, van wijn tot port en de duurdere sherrysoorten, om de whisky in te laten rijpen.

Terug naar Dirk van Wanrooij, die de whisky in Duitsland ontdekte en ’m naar Nederland haalde. Nog altijd is hij zeer te spreken over de drank. “Al lukt het me om maar een fles of twaalf van een bepaalde botteling naar Nederland te halen - ik zal het niet laten.”

The Journey heijdenwijnimport.nl € 56,95

