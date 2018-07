Thaise voetballers sturen brief vanuit grot: 'alles gaat goed, maar geef ons niet te veel huiswerk'

De jongens verzekeren hun ouders dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. "We zijn allemaal sterk", schrijft een voetballer. Ook vragen de jongeren om voedsel, waaronder gefrituurde kip en één vraagt zijn leraar om ze niet te veel huiswerk te geven.

De brieven zijn vrijdag overhandigd aan de Thaise duikers, het reddingsteam plaatste de brieven vandaag op Facebook. Eerder deze week was al geprobeerd een telefoon de grot in te krijgen, maar dat mislukte.

De 25-jarige coach Ekapol "Aek" Chanthawon die met de twaalf spelers opgesloten zit, bood in een brief zijn excuses aan de ouders aan. "Ik beloof dat ik voor de kinderen zal zorgen zo goed als ik kan. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp." Volgens hem worden de kinderen goed behandeld door de reddingswerkers.

De ouders van de jongens reageren ondertussen ook op de brieven. Ze nemen de coach niets kwalijk, benadrukken ze. "De moeders en vaders zijn niet boos op je", schrijft een ouder op de Facebookpagina van de provincie Chiang Rai. "Bedankt dat je goed voor onze kinderen zorgt."

Reddingsoperatie

Ondertussen begint de tijd te dringen voor het voetbalteam. Reddingswerkers hebben deze week verschillende pogingen ondernomen om de jongens en hun begeleider te bevrijden uit de Tham Luang-grot, maar niks lukte tot nu toe.

© Louman & Friso

De verslechterende weersomstandigheden dreigen roet in het eten te gooien voor de reddingsoperatie. Volgens de verwachtingen zijn er hevige regenbuien op komst, waardoor het waterpeil in de grot nog verder kan stijgen.

De jongens zijn momenteel ook nog niet in staat om de grot zelf uit te duiken, verklaarde gouverneur Narongsak Osottanakorn van de provincie Chiang Rai vrijdag. Wanneer en hoe het team wel wordt bevrijd, is nog onduidelijk.

Ook het dalende zuurstofgehalte in de grot vormt een acuut gevaar. Door de grote hoeveelheid hulpverleners die aanwezig is in het grottenstelsel, is het zuurstofniveau in de lucht naar 15 procent gezakt. Normaal gesproken schommelt het zuurstofgehalte rond de 21 procent.

Tijdens de aanleg van een 5 kilometer lange luchtkabel ging het vrijdag mis. Een van de duikers raakte bewusteloos terwijl hij zuurstofflessen aan de levenslijn probeerde te koppelen. Zijn duikmaatje probeerde hem ter plekke te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

Het overlijden onderstreept de risico’s die de jongens lopen als zijzelf duikend de grot uit moeten. De autoriteiten overwegen dan ook een gat in de berg te boren om bij de grotkamer te komen waar de jongetjes vastzitten.