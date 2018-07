Thaise jongens verjagen hun demonen in het klooster

Bedelen, mediteren en demonen verjagen. Dat is de komende dagen zo’n beetje de dagbesteding van de Thaise jongens die eerder deze maand uit de ondergelopen Tham Luang-grot zijn bevrijd. Nu ze op krachten zijn gekomen, verblijven de jongens negen dagen in een boeddhistisch klooster om zich te bevrijden van kwade krachten en dank te zeggen voor hun redding. Eén jongen doet niet mee, want hij is christelijk.

“De jongens hebben dezelfde dagindeling als jonge monniken”, zegt Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universiteit. “Vroeg in de ochtend beginnen ze met hun bedelronde. Daarna helpen ze de tempel schoonmaken en gaan ze mediteren en boeddhistische teksten reciteren. Ze eten alleen ontbijt en lunch, dat is gebruikelijk in Thaise kloosters. Maar bij die maaltijden eten ze veel hoor. Een python is daarbij vergeleken een eenvoudig diertje.”

Geluksgetal

Dat de jongens negen dagen in het klooster blijven, heeft te maken met de speciale betekenis van dit getal in veel Aziatische landen. Negen is het hoogste mannelijke getal dat je in één cijfer schrijft, zegt Van der Velde. “Het brengt geluk. De Chinese drakenschermen die geesten verjagen hebben daarom ook negen draken.”

De ‘spirituele reiniging’ is in Thailand een bekend ritueel dat plaatsvindt voor of na ingrijpende gebeurtenissen, zoals examens of ernstige ziekte van een vader of moeder. Na tweeënhalve week in de grot vastgezeten te hebben, moeten de jongens de kwade krachten uit het ondergrondse afzweren, zegt Van der Velde. “Dat doen ze door het reciteren van boeddhistische paritta-teksten die geluk brengen en ziektes verjagen.” Door hun demonen de pas af te snijden en dank te zeggen, doen de jongens positief karma op. Dat dragen ze over aan hun redders en ouders.

De 25-jarige trainer van het voetbalteam, Ekapol Chanthawong, volgt eenzelfde ritueel, maar dan als volwaardig monnik in plaats van leerling. Hij zat al eerder in een klooster en leerde de jongens tijdens hun verblijf in de grot speciale meditatietechnieken om rustig te blijven en zo min mogelijk zuurstof te verbruiken. Toen ze op 23 juni vast kwamen te zitten, overleefden ze negen dagen op grotwater voordat een reddingsteam de jongens ontdekte.