Thaise gehaktsaus met groenten

In dit geval passen de groene haricots verts, de oranje wortel en de rode tomaatjes mooi bij elkaar.

Bereiding

Pel de sjalotjes en hak ze grof. Pel de knoflookteentjes en hak ze doormidden. Snijd de rode pepers in stukjes. Doe de sjalotjes, knoflookteentjes en rode pepers in de keukenmachine. Voegde trasi en een halve eetlepel olie toe en pureer er een smeuïg mengsel van.

Halveer de tomaatjes. Maak de haricots verts schoon. Schil de winterwortel en snijd deze tot frieten. Verhit twee eetlepels olie in een wok en voeg het gepureerde mengsel uit de keukenmachine toe. Roerbak deze chilipasta gedurende een minuut. Voeg dan het gehakt toe en bak het al roerend in vijf minuten rul en bruin.

Nu de oestersaus, sojasaus, vissaus en de halve tomaatjes erbij doen. Roer alles om en voeg twee deciliter water toe. Breng het geheel aan de kook. Laat hetgehaktmengsel zachtjes een kwartiertje sudderen. Het moet een saus worden, dus zorg ervoor dathet niet te droog wordt.

Voeg eventueel nog wat water toe.

Kook de mie volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Breng ondertussen een andere pan met water aan de kook en voeg de haricots verts en de wortelfrieten toe. Kook ze niet te lang, de groenten moeten nog wel een beetje knapperig blijven.

Laat de mie uitlekken in een vergiet en verdeel de mie over vierdiepe borden. Leg de groenten hier bovenop en schep er een flinke lepel gehaktsaus over. Garneer met een takje koriander. Snijd het voorjaarsuitje in kleine ringetjes en verdeel deze overde borden.

Snijd de limoen in vieren en leg op elk bord een partje zodat ieder naar smaak wat zuur aan het gerecht kan toevoegen.

