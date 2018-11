Thailand wil medische marihuana legaliseren

Het voorstel kan voor het einde van het jaar worden goedgekeurd. Als dat inderdaad gebeurt, is het een grote koerswijziging voor Thailand, dat tot nu toe bekend staat om zijn strenge antidrugswetten, inclusief de doodstraf voor drugssmokkel.

Het plan is illustratief voor het begin van een kentering in Azië, waar veel landen van oudsher hard optreden tegen drugsgebruik

“Onze samenleving is nog niet klaar voor recreatief gebruik”, aldus parlementariër Somchai Sawangkarn, een van de drijvende krachten achter het wetsvoorstel. “Laten we daarom eerst deze stap zetten.”

Het Thaise plan is illustratief voor het begin van een kentering in Azië, waar veel landen van oudsher hard optreden tegen drugsgebruik. Zo wordt in Thailands buurland Maleisië de laatste tijd ook gesproken over de legalisering van de geneeskundige toepassing van marihuana. Aanleiding daar is de recente terdoodveroordeling van een jongeman die via een Facebookpagina cannabis-olie verkocht voor medisch gebruik. Toen daarover onvrede ontstond, drong de Maleisische premier Mahathir Mohamad aan op een herziening van de zaak. Ook in India, Sri Lanka en de Filippijnen wordt gediscussieerd over legalisering van geneeskundig cannabisgebruik.

Miljardenbusiness Op de achtergrond speelt dat medische wiet de afgelopen jaren legaal is geworden in een steeds groter deel van de wereld, waaronder Australië, Duitsland, Canada, Israël en veel Amerikaanse staten. De softdrug wordt daar onder meer gebruikt voor pijnverlichting bij artritis, migraine en kanker. Deskundigen voorspellen dat de medische cannabisproductie en handel hierdoor de komende jaren kan uitgroeien tot een grote bedrijfstak met een jaaromzet van naar schatting 50 miljard euro in 2025. Thailand en andere Aziatische landen zouden graag een graantje meepikken van deze miljardenbusiness. Enthousiaste Thaise ondernemers wijzen er dan ook op dat hun land in de jaren tachtig een van ’s werelds grootse exporteurs van marihuana was. Zij hopen dat Thailand na legalisering opnieuw groot kan worden in de marihuanaproductie.

