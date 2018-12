Thailand legaliseert marihuana voor medisch gebruik

Er was een tijd, in het verre verleden, dat Thailand bekend stond om haar vrije gebruik van marihuana. Het was de periode dat boeren het zelf verbouwden en rookten, vertelt Kitty Chopaka. Zij is een activiste van Highland Network, een Thaise organisatie die pleit voor legalisatie van marihuana. “Boeren gebruikten het om na een lange werkdag te ontspannen. Sommige mensen stopten het als ingrediënt in de soep. Marihuanagebruik zat diep in de Thaise cultuur.”

Die cultuur verdween en werd vervangen door een streng antidrugsbeleid met forse boetes en lange celstraffen. Maar Thailand verklaarde onlangs een nieuwe weg in te willen slaan. Het wil het gebruik van marihuana legaliseren, mits het voor strikt medische doelen wordt gebruikt.

Thailand is daarmee het eerste Aziatische land dat de lucratieve marihuana markt wil betreden. Het verdovende middel kan dan in ziekenhuizen worden gebruikt of als medicijn worden uitgeschreven door een apotheker, bijvoorbeeld aan iemand die lijdt aan de ziekte van Parkinson. En als de markt zich blijft ontwikkelen, zou Thailand haar wiet naar onder meer Canada, Israël en verschillende Europese landen kunnen exporteren.

Blije boeren © AP Het plan is door de Thai goed ontvangen. Een recente peiling toonde aan dat de meerderheid van de Thaise ondervraagden vindt dat marihuana voor medisch gebruik gelegaliseerd moet worden. Ook in de landbouw is men enthousiast, weet Chopaka. “Boeren zien er wel wat in omdat er met de verbouw veel geld valt te verdienen”, zegt zij. Echt verrassend is dat niet. De marihuana-industrie is volop in ontwikkeling en groeit snel nu steeds meer landen toestaan dat wiet als medicijn wordt ingezet. The Arcview Group, een organisatie die de marihuanamarkt onderzoekt, schat de huidige globale markt voor marihuana op een waarde van grofweg 9,5 miljard Amerikaanse dollar. In 2022 zal die marktwaarde gegroeid zijn naar 32 miljard, voorspellen de marktonderzoekers. De Thaise minister van handel verklaarde onlangs dat marihuana een nieuwe cash crop voor boeren kan zijn en uit kan groeien tot een populair exportproduct Als Thailand snel is, kan het volop profiteren, aldus David Abernathy, een vicepresident bij Arcview. “Als meer landen cannabis in medische programma’s toestaan en als die cannabis dan geïmporteerd moet worden, dan liggen er grote kansen voor Thailand in deze miljardenindustrie. De opbrengsten zullen hoe dan ook significant zijn.”