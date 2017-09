Thailand droomt van een eigen Suezkanaal

Is het een briljant plan, dat China in één klap aan een snellere scheepvaartroute naar Europa zal helpen, en tegelijk de kwakkelende economie van Thailand een flinke oppepper zal geven? Of is het een fata morgana?

Een groep Thaise prominenten, onder wie oud-generaals, politici, academici en zakenmensen, organiseerde gisteren in de hoofdstad Bangkok een conferentie over het zogenoemde Kra-kanaal. Dat is een gehoopt scheepvaartkanaal dat gegraven zou moet worden door de smalle Landengte van Kra in het zuiden van Thailand, om de Stille Oceaan te verbinden met de Indische Oceaan.

Het kanaal moet 135 kilometer lang, 450 meter breed en 26 meter diep worden en moet, mede dankzij bedrijventerreinen aan weerszijden, miljoenen banen opleveren. De aanleg zou 23 miljard euro kosten, plus nog eens 18 miljard voor een aangrenzende speciale economische zone. Na het Panama- en het Suez-kanaal zou ook Azië hiermee zijn eigen prestigieuze scheepvaartkanaal krijgen.

"Wij hopen dat mensen aan de regering het signaal afgeven dat zij dit moet doen", aldus de invloedrijke oud-generaal Pongthep Tesprateep, een van de pleitbezorgers, onlangs tegen de Nikkei Asian Review. "Dit project is goed voor ons land en voor de hele wereld, maar ligt tot nu toe stof te vergaren in een la."

Allerlei obstakels

Het idee voor een doorvaart voor schepen door de Landengte van Kra gaat terug tot 1677, toen een Thaise koning voor het eerst overwoog om het kanaal te laten graven. Zo zou hij zijn oorlogsschepen sneller naar aartsvijand Burma kunnen dirigeren. In de drie eeuwen daarna dook het idee geregeld weer op, maar het ketste telkens af op financiële, technische en politieke obstakels.

De Thaise kanaal-lobby ruikt nu een kans met de opkomst van China. Want Peking investeert in het kader van zijn grote 'Belt and Road'-initiatief op dit moment vele miljarden in wegen, spoorlijnen en andere infrastructuur in omringende landen, om de handel te bevorderen. Volgens de Thai zou hun kanaal hier mooi in passen. En meerdere Chinese bedrijven hebben al aangegeven er wel brood in te zien.

Singapore volgt de kanaal-lobby met argusogen

Voor de Chinezen lonkt een flinke besparing op hun zeetransport van en naar Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Want het zou voor Chinese schepen minstens 1200 kilometer, ofwel enkele dagen varen, schelen als zij via het kanaal kunnen gaan, in plaats van door de drukke Straat Malakka tussen Maleisië en Indonesië, die soms ook nog wordt geteisterd door piraten. Voor heel grote schepen, die nu vaak door de Straat Lombok of de Straat Soenda gaan, zou het nog veel meer schelen.